Ojo por ojo: El PP pide la renuncia de Óscar Puente por mentir sobre un máster

Noelia Núñez es la primera política que dimite por haber falseado su currículum. Su nombre se suma al largo historial de políticos con titulaciones inventadas o infladas. El PP ya ha empezado a usar el nombre de Núñez para exigir reciprocidad en el PSOE. El ministro Óscar Puente es uno de los nombres que colocan en la diana. Es justo el instigador de las informaciones que han terminado provocando la caída de la promesa política de los populares, ya que desde su baja por paternidad se dedicó a publicar un reguero de tuits para señalar las irregularidades en los estudios de Núñez. El PP también reclama el cese de otros dirigentes como Patxi López o Pilar Bernabé.

El PP de Madrid recuerda ahora que el ministro incluye en su CV oficial, tanto en la página del ministerio como en la de Moncloa, un máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera, que no es una titulación oficial, sino un curso interno, como reconoció cuando estalló en su día esta polémica la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. Ella misma explicó entonces que la Fundación Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública, sino una fundación vinculada al PSOE y que ofrece formación para militantes y cargos del partido.

El PP exige ahora el cese del ministro. El PP de Madrid publicó en X: "Ahora te toca a ti. Que pusiste como máster en tu currículum un cursillo de una fundación del PSOE". En el PP de Madrid es donde más han arropado a Noelia Núñez, ahí arrancó su carrera política la hasta ayer vicesecretaria de Movilización y Reto Digital.

El equipo de Feijóo coloca en el foco a López, portavoz del PSOE en el Congreso, y que se presenta como ingeniero industrial, pero nunca terminó la carrera.

Mientras que en esta guerra por los títulos académicos, el PSOE ha señalado ahora al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del que discuten su titulación como abogado.