Koldo no actuó solo: un audio desvela órdenes a una cómplice para grabar a la trama

Koldo García dio indicaciones muy precisas a una tercera persona para que le ayudara a grabar los audios clave de la trama. Así se desprende de uno de estos archivos de voz que obra en el sumario del caso y al que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN. De acuerdo con el mismo, el que fuera asesor de José Luis Ábalos indica a la mujer que está con él como tiene que "grabar" a sus objetivos.

"Ya está empezando a grabar (...). Cuando veas que está corriendo (...) Ello sigue grabando y tú lo tienes que dejar así porque aquí es por donde se escucha. Cuando quieras parar le vuelves a dar aquí", reza la nota de voz. La misma forma parte del grueso de grabaciones almacenadas en tres teléfonos y una grabadora que le incautaron al exasesor ministerial en el registro de su domicilio en febrero de 2024.

Se trata de un material determinante y del que se ha dado traslado parcial a las partes que litigan en el procedimiento ante la insistencia de los cabecillas de la trama por acceder a los audios. El magistrado Leopoldo Puente accedió a su reclamo advirtiendo que solo les facilitaría aquellos audios ya analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Más de 8 gigabytes de audios

Puente advirtió de que este material que sigue analizando la Guardia Civil constituye información "muy abundante" que supera los 10 terabytes. "En términos aproximados y con el propósito de contextualizar la pretensión formulada, permitiría albergar aproximadamente 65 millones de páginas", aseguró el instructor de esta macrocausa en su respuesta a la petición formulada por Santos Cerdán.

Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN precisan que solo los audios que ahora tienen las partes ocupan poco más de 8 gigabytes. El magistrado convocó este pasado miércoles en sede judicial a las defensas y acusaciones para facilitarles copia del volcado del material intervenido. Además, ordenó la práctica de una pericial que encargó al Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil para determinar la validez de la prueba estrella del caso.

Tanto José Luis Ábalos como Santos Cerdán se han desvinculado de las grabaciones que les implican en el presunto reparto de mordidas por el amaño de obras. El exministro de Transportes incluso ha llegado a cuestionar la veracidad de todo este material crucial para la investigación. De hecho, la UCO ha asegurado que estas fuentes de prueba que Koldo grabó los años 2019 y 2023 revisten una "importancia capital".

Los audios, la garantía de Koldo

El atestado policial del pasado 5 de junio, conocido como "informe Cerdán", se nutrió en gran parte de estas grabaciones que el exasesor de Ábalos ocultó con absoluto hermetismo en su domicilio de Polop de la Marina (Alicante). En concreto, incluyeron grabaciones en las que Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán departían sobre el reparto de comisiones que habrían percibido de las empresas clave de la trama.

En una de estas grabaciones confiesa su hartazgo con Santos Cerdán, de quien dijo que era un "hijo de puta" que no le cogía el teléfono. "Se piensan, claro, como soy tonto, soy de pueblo, soy de montaña, soy muy bruto, soy capaz de romper las piernas a un tío porque me lo pida él. Con el tiempo aprendes", le confesó a Ábalos. Lo que no sabía el exsecretario de Organización del PSOE es que su mano derecha estaba grabando todas estas conversaciones que ahora apuntalan el procedimiento penal.

Con todo, el audio que desvela ahora LA RAZÓN evidencia que no grabó solo, sino que se apoyó en terceros para que, en caso de que esto estallara, tuviera las espaldas cubiertas. La propia UCO expuso en su atestado de junio que Koldo García estaría conservando este material como una "garantía" y lo cierto es que ha dado un giro de 180 grados a la causa, puesto que no solo propició la imputación de Santos Cerdán, sino que permitió situarle como cabecilla de esta presunta organización criminal.

Temor a que destruyan fuentes de prueba

Cabe recordar que los cabecillas de la trama llevan prácticamente desde las detenciones de febrero de 2024 pidiendo acceder todo el material incautado. Aunque el magistrado ha dado luz verde a que accedan a los audios de Koldo, todavía queda mucha documental que sigue bajo la tutela exclusiva de la UCO. Tanto la Audiencia Nacional, como el Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción se niegan a dar traslado a los imputados de todo lo que todavía no han podido analizar todavía. El objetivo, según razonan, es no perturbar la investigación y protegerla al máximo.

Precisamente esta es la misma premisa que ha empleado la Sala de lo Penal del Supremo para denegar la libertad de Santos Cerdán. Los magistrados han respaldado al instructor Puente y han avalado que le mantenga en prisión. Los motivos esgrimidos son principalmente dos: que, en su condición de cabecilla, es el único que conoce el destino final de las mordidas, y que hay un riesgo elevado de que destruya fuentes de prueba que en estos momentos son determinantes para la investigación.