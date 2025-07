Títulos bajo sospecha: así mienten los políticos sobre sus estudios

Noelia Núñez ha marcado un precedente en la política española. Nunca antes un dirigente había dimitido por inflar u ocultar información en su currículum académico. Y los casos abundan. Empezado por el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una discutida tesis doctoral, sobre la que pesan dudas fundadas por parte de los expertos. Pero no solo. Todavía hoy no recoge en su historial dónde cursó la carrera: un centro privado religioso en El Escorial adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. En su día, también hizo pasar un curso de liderazgo como un máster en el IESE.

A partir de ahí, la lista de nombres de responsables políticos con currículos menguantes o trufados es alargada. El portal del Congreso de los Diputados es la prueba del algodón. Ahí figuran las fichas de todos los diputados y las distintas modificaciones que han ido acometiendo a lo largo de los años. Algunos, empiezan una legislatura con una formación determinada y, para la siguiente, matizan sus titulaciones, o directamente las suprimen. Otros cuentan con inexactitudes en las páginas oficiales de las instituciones donde ocupan o han ocupado puestos de responsabilidad.

Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno figuraba en la página web de la Moncloa como licenciada en Derecho y con tres másteres, en Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Urbanismo. Una información que se ha rebajado. Ahora, aparece que tiene varios «cursos superiores y de postgrado». De esta forma, la página web oficial del Ejecutivo cambia sustancialmente la formación académica que habría recibido la también responsable de Trabajo.

Quizás estos vaivenes explican que, ayer, en una entrevista en la cadena Ser, Díaz descartó hacer sangre con el caso Noelia Núñez. «Este debate que está habiendo es de clase. Sobre si un diputado o una persona que se dedica al serivicio público, a la política, tiene que tener una licenciatura para dedicarse a la misma me parece horrible», subrayó.

Óscar Puente

Fue su compañera de partido, hoy presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien matizó que el ministro de Transportes no tiene ningún máster. En el portal oficial del Ministerio la información es la siguiente: «Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (Uva) y máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera». Un dudoso título que consiguió en los años noventa.

Antaño, fue Calvo la que aclaró que dicha fundación, dependiente del PSOE, no es una universidad y, por tanto, no da títulos. Por lo que llamar máster al curso de Puente no era más que una «jerga que utilizan los partidos» y no una titulación oficial. Ayer mismo, el ministro inquisidor que ha provocado toda esta polémica al poner el foco sobre Noelia Núñez, defendió la veracidad de su máster: «Yo no engaño a nadie, se puede fiscalizar. He puesto el máster que tengo y dónde lo he hecho».

Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía tuvo que capear el temporal de la formación académica nada más llegar a la presidencia del PP andaluz en 2014. Entonces, la izquierda le atizó con dureza por las distintas biografías que había presentado en la Cámara Baja en las distintas legislaturas, donde pasó de tener la carrera de Administración y Dirección de Empresas a un grado en Protocolo.

En la actualidad, en la web oficial del gobierno andaluz, viene lo siguiente: «Es graduado en Protocolo y Organización de Eventos y Máster Oficial en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño». Además, cursó un «Programa de Liderazgo para la Gestión Pública» en el IESE.

Patxi López

Carlos Mazón

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y exlehendakari dice en su biografía de la Cámara Baja que «estudió» una Ingeniería Industrial. Aunque el verbo es correcto, no la estudió del todo, ya que no terminó la carrera. Desde el PP le han atacado por exigir a los populares una limpieza que él no cumple, ya que la formulación de sus palabras induce a pensar que sí tiene la carrera.

El presidente de la Comunidad Valenciana es una de esas cabezas que el PSOE se quiere cobrar a toda costa, desde la DANA del pasado 29 de octubre. Con esta fiebre de los títulos, los socialistas han encontrado un nuevo filón para intentar desgastarle porque Mazón dice ser abogado. Así lo asegura en su perfil de la red social X y en su biografía del PP, pero no en la de la Generalitat.

Sin embargo, Mazón nunca ha ejercido como abogado. Sí que es licenciado en Derecho y su diploma está disponible en la página web de la Generalitat, pero no está colegiado. Por ello, el PSOE en la Comunidad Valenciana ha registrado un requerimiento ante el Consejo General de la Abogacía para que confirme que no está colegiado y espera que ello sirva para provocar su dimisión. Sin embargo, no es fácil que Feijóo le deje caer como a Noelia Núñez.

Pilar Bernabé

Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, fue señalada en abril porque en la página web del PSOE aparecía que era licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. Sin embargo, en el Portal de Transparencia del Gobierno se indicaba que había iniciado los estudios, pero no que los hubiera acabado. Desde el entorno de Bernabé se aseguró que había sido un error al completar su currículum tras el Congreso de Sevilla.

Ximo Puig

El antecesor de Mazón, cursó estudios de Periodismo pero no acabó la carrera. Sin embargo, en su currículum ponía que era periodista. Una afirmación que siguió defendiendo aun cuando se confirmó que no había terminado sus estudios. «Me considero periodista», dijo, pues llegó a ejercer en varios medios de comunicación, aunque pronto dejó las redacciones para iniciar una carrera política que dio sus frutos.