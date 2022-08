Le piden cinco años de cárcel por aportar documentos falsos para su divorcio

La Fiscalía ha solicitado en sus conclusiones provisionales cinco años de cárcel para un hombre, de 53 años, al que acusa de falsear documentos mercantiles y estafa en el procedimiento judicial de liquidación del régimen económico matrimonial que mantenía con su exmujer.

Según recoge el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el acusado, exmarido de la denunciante, actuó con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de defraudar en su demanda del procedimiento de liquidación de régimen económico matrimonial sustanciado ante un Juzgado de Santa Fe (Granada) en 2016.

Para ello, explica el Ministerio Público, con ánimo de aparentar verdad en el trámite de formación de inventario aportó una factura falsa elaborada en connivencia con otro acusado, para el que se piden dos años de cárcel.

Este último, actuando como representante legal de una empresa, afirmaba haber recibido del otro la cantidad de 30.000 euros a cuenta de la construcción de estructura y muro en una vivienda de la localidad granadina de La Malahá.

No obstante, según la Fiscalía, realmente no consta que dicha cantidad fuese entregada a favor de tal sociedad ni recibida y reflejada en la contabilidad de la misma, que regentaba el empresario acusado, quien no obstante selló y firmó dicha factura.

Con igual ánimo el principal acusado aportó también para probar la realización a su costa de un gasto hecho en la vivienda de la denunciante, su exmujer, y que realmente era inexistente un presupuesto emitido por otra empresa por unas obras de instalación de calefacción por importe de 3.473 euros.

Lo incorporó expresamente para reclamar así a su favor y contra la otra parte en el citado procedimiento de liquidación dicha cantidad, pese a que dichas obras de calefacción jamás se realizaron por tal empresa, indica la acusación pública.

Ambas conductas fueron llevadas a cabo con la intención de obtener el reconocimiento en el procedimiento de liquidación de régimen sociedad de gananciales un crédito a su favor por estas supuestas obras de mejora hechas en la vivienda de la que es titular la denunciante.

Tras la denuncia penal formulada por la denunciante por estos hechos, se acordó la suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal sin que se llegase a dictar resolución en el procedimiento.

Según la Fiscalía, estos años constituyen un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular en concurso ideal con un delito de estafa procesal en tentativa, por el que será juzgado el próximo 30 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.