Detenido un joven por agarrar del cuello y agredir a su madre en Cádiz

La Policía Local de Cádiz ha detenido a un hombre de 25 años de edad como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar, al supuestamente agredir a su madre en la vivienda de ella, ubicada en la calle Periodista Federico Joly, en la barriada de La Paz de Cádiz capital. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado lunes, 30 de enero, cuando los agentes acudieron sobre las 21,00 horas a la llamada de una persona que manifestó que había escuchado a su vecina gritar de dolor, ha detallado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Al llegar al lugar, los policías locales encontraron a la víctima en el rellano, fuera de la vivienda, en compañía de dos testigos. La mujer estaba en un estado “de nerviosismo y agitación aparente” y explicó a los agentes que había mantenido una discusión en el interior de la vivienda con su hijo y que este “la había agarrado fuertemente del cuello”. La mujer también se quejó de un fuerte dolor en el dedo meñique de la mano izquierda. Ante esto, los agentes accedieron a la vivienda y encontraron al presunto agresor gritando y muy agitado, llegando a reconocer que había agarrado del cuello a la víctima. Asimismo, pudieron oír in situ al detenido profiriendo insultos hacia su madre, como “a mí no me vas a faltar más al respeto y te voy a denunciar yo a ti, hija de puta”.

Por estos hechos, los agentes de la Policía Local procedieron a la detención del joven y su traslado a Comisaría. La víctima, por su parte, fue trasladada al centro de salud de La Paz para ser evaluada y posteriormente fue acompañada hasta la Comisaría para presentar la correspondiente denuncia.