Joan García se despide del Espanyol sin nombrar al Barça: "No os pido que lo hagáis..."

El portero Joan Garcia -tal y como estaba previsto- ha comunicado oficialmente en sus redes sociales su salida del RCD Espanyol después de que el club recibiera una notificación de LaLiga confirmando el depósito de la cláusula de rescisión por parte del jugador el pasado viernes.

Joan García, formado en las categorías inferiores del Espanyol, se convertirá, por tanto, en el primer fichaje del primer equipo azulgrana para la temporada 2025-26 y podría ser presentado este viernes.

A pesar delas presiones, hay un motivo de peso que ha llevado al guardameta a aceptar una oferta irrechazable. En el Espanyol, Joan García era uno de los peores pagados de la plantilla con un salario -según las fuentes- de entre 240.000 y 300.000 euros brutos al año. Un salario que el FC Barcelona multiplicará por más de 15. Según adelantan medio catalanes, Joan Laporta ha acordado con el portero un salario de 4 millones brutos anuales, una mejora brutal que confirma el deseo del Barca por tenerlo en sus filas.

Un fichaje que mantiene en pie de guerra a los pericos por lo que el futbolista ha preferido despedirse con un mensaje en redes sociales. En un vídeo pide que se respete su decisión aunque los aficionados no la entiendan. El jugador asegura que ha sido " una decisión muy meditada no solo pensando en mi carrera sino también en lo mejor para el club y para mi familia".

"Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa. Se que la decisión no será fácil de entender, pero no os pido que lo hagáis", afirma el portero en su publicación en Instagram.

Con este gesto, Joan pone punto final a una etapa de casi una década en el Espanyol y lo hace sin nombrar al FC Barcelona y con un movimiento que ya se había venido anunciado en las últimas horas: desactivar los comentarios.

El FC Barcelona tampoco quiere aumentar la polémica por lo que ayudará al futbolista en este duro trance. Según adelantan fuentes del club, la presentación oficial del portero posiblemente no incluya comparecencia pública ante los medios, sino una entrevista institucional en los canales oficiales del Barça, así como las tradicionales fotografías tras la firma del contrato en las oficinas del club, que se producirá a lo largo de esta semana.

Comunicado íntegro de Joan García

"Ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Hoy me toca despedirme del club que ha sido mi casa desde los 15 años. Durante todo este tiempo he intentado crecer cada día como futbolista y como persona, siempre con humildad, esfuerzo y el orgullo de defender la portería del RCD Espanyol. He dado todo lo que llevaba dentro para ayudar al equipo, para representar este escudo con la máxima entrega y para estar a la altura de lo que significa vestir esta camiseta. Sé que esta decisión no será fácil e entender para todo el mundo. No os pido que lo hagáis. Pero sí que quiero que sepáis que ha sido una decisión muy meditada, pensando no sólo en mi carrera sino también en lo mejor para el club, para mi familia y para mí.

No es una despedida cualquiera, es una etapa que se cierra con la convicción de que todo lo vivido me ha hecho mejor. Gracias de todo corazón a todos los entrenadores, compañeros, al staff, y a todas las personas que forman parte del día a día del club. En especial a Ramonet y a todos los que me acompañasteis en la residencia Josep Manel Casanova, sin vosotros no sería quien soy hoy. Me llevo mucho más que fútbol, amistades, valores, aprendizajes y recuerdos imborrables, como aquella noche del 23 de junio que nunca olvidaré. Y sobre todo, gracias a la afición.

Desde el primer día sentí vuestro cariño, vuestro apoyo fue lo que me ayudo a seguir adelante. Me habéis hecho sentir parte de algo muy grande. Me voy con el corazón lleno de agradecimiento, consciente de que este camino ha tenido momentos dulces y también duros pero todos ellos me han hecho crecer. He defendido estos colores con todo lo que tenía, y eso será siempre mi orgullo. Ahora comienza un nuevo reto, lo afronto con ilusión pero también con el máximo respeto por todo lo que dejo atrás. Gracias por todo, pericos, hasta siempre".