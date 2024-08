El «aceite del desierto» triunfa en el mercado internacional

Con apenas 12.000 hectáreas de olivo, Almería es la provincia andaluza que menos aceite de oliva exporta, suponiendo apenas un 0,4% del total regional. Sin embargo, también es la que más crece en el mercado internacional, con un aumento del 403% y un valor total de 8,4 millones de euros, según los datos de rendimiento de los cinco primeros meses del año facilitados por Andalucía TRADE-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico.

Así, pese a su discreto volumen de producción, el «aceite del desierto» almeriense quintuplica los registros conseguidos en 2023 y supone el mejor avance experimentado por ocho provincias andaluzas que comparten también importantes ascensos. Datos que refuerzan el comportamiento al alza del sector en Almería, pese a las condiciones climatológicas adversas de los últimos tiempos y las dificultades para sacar adelante las campañas.

«El buen trabajo de las almazaras almerienses hace que la calidad de nuestro aceite sea reconocida en el mundo y, aunque no haya grandes cantidades para exportar, son cada vez más los compradores internacionales que acuden a nosotros interesados por el producto», valoró la presidenta de la asociación de Almazaras de Almería, Mariola Hidalgo, apuntando que «se ha generado un valor añadido» con «numerosos reconocimientos a nuestro aceite fuera de nuestro país y una enorme labor realizada por nuestras empresas para mejorar nuestro posicionamiento, así como para fomentar el consumo y los beneficios saludables de mantenerlo en la dieta diaria».

Un «importante esfuerzo» de los productores de aceite almerienses que explica solo en parte los rendimientos generados por las exportaciones, ya que Hidalgo matizó que «también la subida de precios debido a la escasez de la oferta ha podido influir directamente en los buenos datos de este año, sin que eso haya repercutido en un beneficio notorio para los productores de nuestra provincia». En este sentido, la presidenta de las almazaras almerienses recordó que «la poca producción no compensa los insumos que se generan para nosotros, porque los gastos siguen siendo los mismos salgan los litros de aceite que salgan», y lamentó que «las previsiones no son nada buenas para las próximas cosechas, no solo por la falta de precipitaciones sino por los efectos del cambio climático». Y es que «no hace frío en las fechas que tiene que hacerlo y el árbol está desorientado, lo que afecta a sus periodos de floración y produce una merma enorme para los rendimientos habituales de los olivos».

Si bien «es cierto que en el resto de Andalucía han tenido más lluvia que en el año pasado y que es probable que aumente algo la producción regional en general», Mariola Hidalgo precisó que la cifra total «no va a ser histórica, ni récord» en la comunidad, y que «estos problemas con la sequía y el comportamiento del clima son generalizados» en olivares de todo el país. Sin embargo, «las previsiones son aún más duras en Almería», donde «no ha llovido nada y nos enfrentamos a nuevos descensos en la producción», como apuntaron desde las almazaras.

De esta forma, «por mucho que suba el precio» del aceite «no se compensan las pérdidas de hasta el 80% en algunas cosechas» de la provincia de Almería y de un sector que «no estamos cómodos» con nuevos encarecimientos que «nos hacen muy difícil estimular el consumo con la cesta de las familias por las nubes». Por ello, desde la asociación de Almazaras de Almería piden «ayuda de las administraciones para que nuestros olivos tengan un aporte de agua extra en zonas como Tabernas». «Que llegue también el agua desalada para no depender solo de las escasas lluvias y el agua que hay en el subsuelo», explicó Mariola Hidalgo, apostando por que «las zonas más vulnerables a la sequía puedan seguir aumentando su riqueza a través del ‘aceite del desierto’, fomentando un sello de calidad cada vez más reconocido y valorado internacionalmente».

En cuanto al comportamiento del sector en Andalucía, volvió a batir su marca en exportaciones de aceite de oliva entre enero y mayo, alcanzando 2.043 millones de euros gracias a un crecimiento de hasta el 75% respecto al mismo periodo del año pasado. Son hasta 685 millones de euros más que su anterior registro récord en 2017 y Andalucía refuerza su posición como líder mundial de ventas de «oro líquido», al concentrar el 68% de todo lo que exporta España.