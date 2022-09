El Almería busca recuperar sensaciones ante Osasuna

El Almería recibe este lunes a Osasuna en un partido que para los andaluces debe ser de ratificación del buen nivel mostrado como local en sus dos anteriores comparecencias, mientras que los navarros viajan con la confianza de sumar por primera vez fuera de Pamplona. Así, el equipo que entrena Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ retorna al Power Horse Stadium con el fin de convertirlo en un fortín, recuperar lo perdido en Valladolid (1-0), en puntos e imagen, y también las sensaciones del partido disputado hace dos semanas, cuando logró imponerse al Sevilla para colocar en su casillero la única victoria en las cuatro primeras jornadas del campeonato del retorno a Primera División.

Aunque el italobrasileño Rodrigo Ely tuvo que ser sometido a unos puntos de sutura tras el partido en Valladolid por lo que tuvo que trabajar con una máscara protectora a principio de semana, todo apunta a que estará de inicio, bien con dos centrales más o como acompañante del serbio Srdjan Babic.Los problemas Rubi en el centro del campo, toda vez que Iñigo Eguaras se lesionó frente al Sevilla con un esguince de tobillo que también sufrió el pasado lunes en el José Zorrilla César de la Hoz, quien se ha entrenado estos últimos días con el grupo y podría retornar al once.Otra de las dudas se refiere a si los últimos fichajes están ya para jugar. En Valladolid, la definitiva ausencia de Sadiq la trató de manejar Rubi dando entrada a Dyego Sousa junto a Leo Baptistao.

Sin embargo, jugadores como el serbio Marko Milovanovic, que entró en la segunda parte en Pucela, o el costamarfileño El Bilal Traoré podrían tener minutos desde el inicio. Si se jugara con el mismo sistema con el que jugó de inicio en Zorrilla, Adrián Embarba ganaría enteros para aparecer por banda. Osasuna llega a Almería con la idea de estrenar el casillero lejos de El Sadar tras la victoria ante el Rayo Vallecano de la semana pasada que les elevó a los primeros puestos de la clasificación.

El equipo que dirige Jagoba Arrasate buscará refrendar el buen momento de forma que atraviesan tras un gran comienzo de curso en el que han sumado 9 puntos de 12 posibles hasta la fecha.”Esto se trata de ser solventes, competitivos, de hacer las cosas bien y saber que es muy difícil dominar a los rivales. Necesitamos generar como lo estamos haciendo, pero defensivamente requerimos de ser un equipo fiable”, ha valorado el técnico de Berriatúa. Osasuna ha logrado cumplir una de las tareas pendientes del pasado curso. El pleno de victorias en El Sadar de este inicio contrasta con la dificultad que se encontraron la anterior temporada. Los rojillos vencieron en solo cinco ocasiones delante de su afición por las tres consecutivas que llevan actualmente. La derrota en Sevilla frente al Betis no fue una debacle. Los pupilos de Arrasate dieron la cara en todo momento y tan solo un zarpazo del panda Iglesias tumbó una muralla roja que después de ello siguió respondiendo.Arrasate ha avisado de que el Almería “es un equipo poderoso en lo físico, intenso y bien trabajado. Más allá de la figura de Sadiq creo que es un bloque y por eso están ahora en Primera División”. A su vez ha añadido que pisarán “un campo muy complicado donde han hecho dos grandísimos partidos y nos van a complicar las cosas. Es un equipo que hace las cosas muy bien y su adaptación a Primera está siendo muy buena”.

Arrasate no podrá contar con Aimar Oroz

La gran sensación de Osasuna no estará disponible debido a problemas en el tobillo izquierdo, por lo que Rubén García o Darko le sustituirán.Con el equipo funcionando a pleno rendimiento está claro que Arrasate no tocará demasiado el once. Lucas Torró está recuperado del traumatismo sufrido ante el Rayo y formará desde el principio.

Alineaciones probables:

Almería: Fernando; Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; Samú Costa, Robertone, Eguaras; Embarba, El Bilal Traoré y Ramazani.

Osasuna: S. Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Juan Cruz; Moncayola, Torró; Chimy Ávila, Rubén García, Moi Gómez; y Budimir.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Power Horse Stadium.Hora: 21.00.