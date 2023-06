«Estamos en una situación irreversible»: Balerma convoca un «paro general» en defensa de su playa

Comienza el verano y aumenta la preocupación por el futuro del litoral de Balerma, núcleo poblacional del municipio de El Ejido, con cinco mil habitantes que solían multiplicarse en periodo de vacaciones y que ahora observan cómo está desapareciendo su playa sin que nadie ponga remedio. Aunque este tramo de costa seguirá luciendo una de las 33 banderas azules que ostenta la provincia de Almería, como garante de la calidad del agua y de los servicios urbanos de los que dispone, la realidad es que «está intransitable, hay tramos de rocas al descubierto y la regresión es peor en algunos puntos en los que el agua alcanza las duchas, para quedar apenas a unos metros de estructuras y edificios», lamentó Yasmina Ferrón, presidenta de la Junta local. Tras convocar a «todas las asociaciones y colectivos de Balerma, por unanimidad se decidió hacer un paro general el 4 de julio», señaló, ante «playas balizadas por el Ayuntamiento por su peligrosidad y chiringuitos que solo necesitan un temporal de poniente más, para quedar sepultados por el agua».

El litoral de Balerma ha vivido tiempos mejores La Razón

Aunque han pasado varios años de movilizaciones de la sociedad civil, con la creación de una plataforma en defensa de la playa cuyos miembros llegaron a encerrarse en la delegación provincial de Costas para exigir respuestas, «pasa el tiempo sin que se avance en una solución real», como apuntó José Antonio Peña, portavoz de la mesa de trabajo heredera del movimiento reivindicativo. «Confiábamos en que los estudios de alternativas para la solución definitiva se conocieran en abril, pero se alargan los plazos y nadie nos informa ni de las conclusiones ni de los próximos pasos a seguir», denunció Peña, después de haber tenido «demasiada paciencia, ante una inacción, una pasividad y un oscurantismo vergonzoso de las administraciones, mientras perdemos parte de nuestra identidad como pueblo».

Precisamente estos días y pese a las celebraciones de San Juan, el litoral balermero está recibiendo 8.000 metros cúbicos de arena en el entorno conocido como Peña del Moro, dentro de una aportación extraordinaria para puntos «especialmente sensibles», según el subdelegado de Gobierno en Almería, Jose María Martín. Son actuaciones que se ejecutarán «sin perjuicio de los proyectos que se están realizando y en los que se trabaja desde hace bastantes meses», como dar una solución definitiva a la regresión en esa playa. El propio Martín, vecino de El Ejido, se ha comprometido a seguir la evolución de un asunto en el que no se entiende, especialmente mirando los precedentes, la inacción de la dirección provincial de Costas.

La playa de Balerma La Razón

«La construcción de los espigones de Balanegra agravaron, magnificaron, este problema que, hasta entonces, estaba mucho más localizado», explicó el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora. «Estoy en continua comunicación con el subdelegado de Gobierno y con el director de Costas, pero me preocupa que no se sea más transparente con los resultados de los estudios de alternativas, que están desde abril y que son trascendentales para que avance el proyecto final, dijo. El alcalde matizó que «queremos una solución última y definitiva, no más parches», exigió «un trabajo de campo riguroso ,que no puede dilatarse más» e indicó que «hay mucho descontento, porque la situación es dantesca y muy peligrosa» y ni siquiera está acompañada de «una aportación generosa de arena, mientras se completa el proyecto de solución». Al menos que «se tapen todas las piedras que han quedado al descubierto, porque el verano ya ha comenzado con mucha preocupación», reclamó. Respecto a la llegada de las primeras movilizaciones, con cierre acordado de comercios y la lectura de manifiestos de los vecinos, el regidor se mostró comprensivo porque «a mí me toca un papel reivindicativo más institucional, mientras que la presidenta de la Junta local», también gobernada por el PP, «tiene total libertad para asumir un papel activo, de la forma que vea más conveniente y que los balermeros expresen su malestar».

«Estamos en una situación irreversible», consideró Yasmina Ferrón. «La arena que están poniendo ahora no vale para nada y todos los días me llegan comentarios de personas mayores lamentando que no pueden disfrutar de su playa, cuando era lo habitual». La presidenta del núcleo balermero incidió en «la unión total, sin fisuras, de todo el pueblo» en el reto de recuperar su costa. Después de la solicitud para la manifestación, tanto el Ayuntamiento como la mesa de trabajo han recibido convocatoria el 30 de junio en la Subdelegación del Gobierno de Almería.