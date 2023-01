Balerma: pérdida constante de playas y un «nuevo Algarrobico»

Hace cinco años que los vecinos del núcleo costero de Balerma, dentro del municipio almeriense de El Ejido, protagonizan movilizaciones y actos de protesta en defensa de su línea de litoral. Denuncian la pérdida de más de veinte metros de arena en sus playas, llegando a poner en riesgo viviendas y cultivos de invernadero en zonas como las Cuevecillas o la Playa de Poniente conocida como el Tejar. El agua alcanzó ya mobiliario urbano y duchas, se acerca peligrosamente al Paseo Marítimo del núcleo y a su emblemática Torre y ha provocado en los balermeros varios encierros en la Delegación de Costas, concentraciones de luto, manifestaciones que llegaron al Congreso de los Diputados y hasta el lanzamiento de un himno musical para reclamar actuaciones. Aunque llegaron las momentáneas aportaciones de arena, las fotos con los políticos de todo signo y los reiterados compromisos, la reciente revisión del deslinde del dominio público marítimo-terrestre, en el tramo de litoral balermero y a su paso por una población ya empujada por el mar, ha desatado nuevas críticas a la Dirección General de la Costa, así como al ministerio al que pertenece.

«Si no hay un cambio de criterio, construcciones que están paralizadas por la crisis inmobiliaria quedarán fuera de ordenación, como el Algarrobico», alertan desde la Mesa de Trabajo en Defensa de la Playa del Club Náutico de Balerma. «No queremos un edificio abandonado y sin solución», lamentan vecinos de la zona, ya que «el deslinde multiplica por cinco la anchura de la servidumbre de protección y deja casi en su totalidad dentro de este espacio varias promociones y edificaciones sin concluir, que según las consultas realizadas podrían quedarse así». El portavoz de la plataforma social, José Antonio Peña, explica ante la «profunda preocupación» que comparten los vecinos, cómo el colectivo ha presentado alegaciones ante la «incertidumbre preocupante» para el «futuro del desarrollo social, económico y urbano del pueblo costero». También el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha anunciado un recurso porque «no tiene ningún sentido y no estamos de acuerdo, ya que no respeta el deslinde anterior, deja fuera de ordenación nuevas edificaciones que se han generado con informes favorables de Costas, tanto al plan general, como al planeamiento de desarrollo y, además, están fueras de zonas con dunas de arena o afectadas». El primer edil ha pedido «cuanto antes una solución estructural y definitiva a la regresión de la playa» de un pueblo que sigue recibiendo actuaciones de desarrollo desde fondos europeos, como nuevos carriles bici por valor de más de un millón de euros.

«Encontrar una solución definitiva ha sido la prioridad para el Ministerio para la Transición Ecológica y lo es también para mí como subdelegado», decía José María Martín, tras anunciar el inicio del estudio de las soluciones definitivas adjudicado a Acadar Ingeriería y Consultoría S.L. por un importe de 99.220 euros. El representante del Ejecutivo en Almería ha afirmado que «trabajamos con la única premisa de resolver de forma concluyente este problema que tanto preocupa a los vecinos», pero las conclusiones se conocerán en nueve meses y determinarán si la mejor medida es una aportación extraordinaria de arena o la implantación de estructuras paralelas a la costa o rígidas para la retención del suelo.

El movimiento social advierte «no es solo una cuestión económica, esta situación del deslinde implica generar un foco de insalubridad y romper la estética del pueblo sin fecha de caducidad». Desde la Mesa de Trabajo de Balerma, José Antonio Peña cuestiona la legalidad del nuevo planeamiento, en cuanto a la ampliación del dominio público y la servidumbre de protección en el tramo que abarca desde la Rambla hasta el Camping: «Es injustificable; en zonas declaradas urbanas la Ley dice que son veinte metros, mientras nos obligan a cien y, al mismo tiempo, el mar nos come por otro lado». Esperan «que la administración tenga sensibilidad».

Incluso el secretario general del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, ha mostrado «preocupación» por las implicaciones sociales del nuevo ordenamiento. «Tenemos los plazos para determinar la obra de protección, nos preocupa más el deslinde que está recurrido por los empresarios que han adquirido allí terrenos». Ha propuesto una reunión a tres bandas para buscar una solución antes de que sea definitivo el deslinde que pendemos de marcos y directivas europeas. En cuatro años han sido más de 135.000 los m3 aportados a la playa para perderse de inmediato ante los temporales.