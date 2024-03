Narcolanchas en Almería: sin previsión de nuevo material para la Guardia Civil antes de 2025

«No entendemos que el Ministerio del Interior esconda la cabeza», lamentó el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Almería , Víctor Vega, ante las «graves deficiencias en materia de medios técnicos y humanos de seguridad», para la defensa tanto «del litoral, como del territorio, que sufrimos en la provincia». «Se han convocado 80 plazas de Guardia Civil para Andalucía, de las que solo siete corresponden a Almería en Policía Judicial y Servicio Marítimo», una «cantidad completamente insuficiente» para las necesidades actuales en el ámbito de cobertura almeriense, valoró Vega, reclamando que «el Ministerio del Interior tiene que abrir el diálogo con asociaciones y sindicatos, aunque no les guste» y «reconocer que los riesgos de seguridad laboral para los agentes dejan mucho que desear».

Desde la AUGC señalan cuestiones como «la situación muy peligrosa en el cuartel general de Roquetas de Mar», donde «hemos recibido un escrito del Defensor del Pueblo que nos advertía del estudio de riesgos laborales realizado por la Dirección General de la Guardia Civil, pero que a nosotros no nos habían remitido». «Queremos ver esos informes que dicen que las instalaciones son seguras, porque un día se nos cae encima y no podrán decir que no estamos avisando», denunció Víctor Vega, porque «tenemos entendido que además se asume que hay que cambiar toda la instalación eléctrica por su deterioro». El colectivo de agentes pide al Ayuntamiento de Roquetas «inspecciones» en el edificio, porque «estamos seguros de que, si esa situación la presentara una empresa privada, se cerraría de inmediato por el riesgo que puede suponer para la integridad de sus ocupantes». Y eso que el acuartelamiento ya entraña amenazas del día a día como la agresión sufrida por un agente hace unas semanas por parte de un individuo que acababa de ser detenido por desobediencia y resistencia grave. El agente precisó atención médica por «fractura desplazada» de un dedo e intervención quirúrgica de urgencia para estabilizar su lesión. «Sufrimos también la falta de medios activos como las pistolas táser o una cámara corporal que ampare nuestras actuaciones», indicaron desde la AUGC, elementos que «ayudarían a los agentes a defenderse y reducir al sujeto en casos de agresividad extrema».

Un «estado deplorable» y «unas condiciones tercermundistas» en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar que ya llevó al Senado el PP a través de Juan José Matarí. «Hace cinco años el Ayuntamiento puso a disposición del Ministerio que dirige Marlaska un edificio para trasladar el cuartel», precisó el senador popular, pero «el Gobierno renunció poco más tarde a un convenio que él mismo firmó», para «posteriormente anunciar en prensa la implantación de una comisaría de Policía Nacional de la que no se sabe nada real, solo el anuncio». Sin embargo, la «falta de medios» de la Benemérita se hace patente también «en la defensa del litoral almeriense», ante fenómenos crecientes como el de «las narcolanchas, tanto para el tráfico de estupefacientes como el ilegal de personas», declaró Víctor Vega, pocos días después del avistamiento de hasta siete embarcaciones que se refugiaron del mal tiempo en playas del Cabo de Gata. «Si no hubieran ocurrido los asesinatos de Barbate, estamos seguros de que nos habrían obligado a ir a por esas narcolanchas», reconoció el portavoz de la AUGC en Almería, porque «había mala mar y muchas atenciones centradas en este tipo de actuaciones de la Guardia Civil, así que esta vez no tuvimos que salir». Pero «cuando la cosa se calme, nos volverán a mandar a situaciones muy peligrosas».

Respecto a los medios técnicos para el servicio marítimo, Vega puntualizó que «es casi imposible que estén disponibles las cuatro embarcaciones de la Guardia Civil para toda la provincia, porque no tienen el motor al cien por cien, han superado completamente su vida útil y como se les da tanta tralla, van todavía a peor en su rendimiento». No «hay prevista nueva adquisición de material antes de 2025» y los agentes se movilizan para encontrar el apoyo de los ayuntamientos del litoral en sus demandas por el «necesario aumento de los recursos, si queremos que todo el litoral almeriense esté bien defendido». La situación de «saturación» sería «similar» por parte de «nuestros compañeros de la Policía Nacional» que en «el Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Almería, que también se cae a pedazos, se ven desbordados en cuanto llegan 100 inmigrantes de golpe». «Y es algo muy frecuente, prácticamente diario». Motivos de peso para que «el Gobierno, Interior y los responsables del Ejecutivo, dejen la ‘técnica del avestruz’, den la cara y nos escuchen», reclama la AUGC. “Es devastador que los agentes tengan que ir a trabajar con estos riesgos y sin el compromiso por parte del Estado de que se van a poner todos los medios para mejorar su seguridad en el trabajo”, manifestó el portavoz de la AUGC en Almería.