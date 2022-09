Gibraltar advierte de que condiciones meteorológicas adversas ponen en riesgo la integridad estructural del OS35

El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha sido informado por el Capitán del Puerto que las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para los próximos domingo y lunes pueden afectar a la integridad estructural del buque OS35 en su posición actual.

Además, Capitanía Marítima ha indicado que se espera que sigan existiendo bolsas de residuos de combustible no recuperables y no bombeables a bordo del buque, que son y seguirán siendo una fuente continua de contaminación. “Esto era de esperar y no se puede evitar”, ha manifestado el Gobierno en una nota.

Asimismo, ha indicado que la Autoridad Portuaria de Gibraltar, junto con los rescatadores, están explorando todas las opciones para minimizar la contaminación que se pueda causar como resultado inevitable de la meteorología adversa, en la medida en que esto sea posible.

Por otra parte, ha informado de que las barreras de contención que rodean al OS35 están actualmente sucias y son ahora una posible fuente de contaminación. Por ello, la barrera exterior será sustituida por una limpia, mientras que en periodos de mal tiempo las barreras se retirarán, ya que no son efectivas y pueden romperse y causar contaminación.

Además, Gibraltar ha explicado que la temporada de baño ha llegado a su fin y las playas ya no están bajo la supervisión continua de los socorristas. Además, las barreras en las playas se retirarán antes de que se produzcan condiciones meteorológicas adversas, para evitar que se rompan y se conviertan en una nueva fuente de residuos y contaminación.

“El público debe ser consciente de que las condiciones meteorológicas adversas pueden hacer que la contaminación del OS35 llegue a las costas de nuestras playas”, ha indicado el Gobierno de Gibraltar, que ha señalado que cualquier contaminación de este tipo debe notificarse a la Unidad de Protección e Investigación Medioambiental.

Finalmente, ha señalado que la Capitanía Marítima y los Departamentos y Agencias del Gobierno están trabajando para mitigar los efectos de las condiciones meteorológicas adversas en la medida de lo posible.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción presentará una denuncia judicial contra las compañías armadora y aseguradora del ‘OS 35′, buque varado frente a las costas gibraltareñas y linenses, tras el accidente ocurrido el pasado 30 de septiembre, que causó un vertido de combustible.

En un comunicado, el alcalde, Juan Franco, ha confirmado que la denuncia se tramitará, como muy tarde, a principios de la próxima semana, y que se enviarán sendas copias a los gobiernos de España, Andalucía y Gibraltar para que tengan conocimiento de los términos en los que se formula.

En un encuentro celebrado hoy también se ha seguido la situación del sector pesquero, que continúa sin poder mariscar en tres de los cuatro caladeros de la zona por prevención de posible riesgo alimentario.

El Ayuntamiento mantiene contactos con la Delegación Territorial de Pesca de la Junta de Andalucía y con la Asociación de Productores Pesqueros para conocer la posición que adoptan, pendientes de los resultados de los últimos análisis realizados y la posibilidad de acceder a distintas ayudas que se tramiten a través de la administración autonómica.

El alcalde ha señalado que la repercusión en los pescadores “es el tema más caliente y el que más nos preocupa actualmente”.

Por otra parte, cuatro chiringuitos de playa serán desmontados en los próximos días después de haber solicitado al Ayuntamiento su cierre, petición a la que el Consistorio ha accedido. La situación será analizada para precisar “el punto de influencia que ha tenido el barco varado y el riesgo de vertido en los últimos días”, ha asegurado el regidor.