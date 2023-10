Ataque en el instituto de Jerez: "Los han acuchillado todas las personas que han mirado hacia otro lado con las vejaciones"

El pasado jueves un niño de 14 años apuñaló a cinco personas en un instituto de Jerez de la Frontera. El suceso ha impactado en todo el país y en la comunidad educativa y ha reabierto el debate sobre el acoso escolar y la falta de medios para los menores con necesidades especiales.

Hay testimonios de que el menor sufría acoso escolar pero oficialmente su situación no estaba registrada como tal. Se ha viralizado el análisis del caso de Rafa Budo, director de la asociación Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar. "Como he repetido en infinidad de ocasiones, el acoso escolar es aquello que los directores de centros académicos, no los llamo educativos, admiten como acoso escolar. En este caso y en otros tantos, el acoso escolar no existía ni existirá mientras siga funcionando la normativa de la misma manera. Ellos son juez y parte", denunció Budo. "Cogió un cuchillo como podría haberse suicidado desde un cuarto piso o acabado en las drogas. O podría haber acabado en un psiquiátrico como muchos niños víctimas de acoso escolar. El acoso escolar les roba la infancia a los críos. La infancia es algo que nunca se recupera", criticó.

"Un crío de 14 años víctima de acoso escolar. Los han acuchillado todas las personas que han mirado hacia otro lado mientras este crío ha sido víctima de vejaciones por parte de compañeros y de todo el mundo. Los han acuchillado todos los docentes que lo tenían delante y nadie se ha atrevido a hacer lo que tenían que hacer: no victimizar a la víctima y trabajar con los agresores y sus padres", señaló.

El director del Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar señaló que "es más sencillo hablar con la sumisión, con las personas sumisas, que suelen representar los padres de la víctima, que tienen la misma actitud que él, a hablar con los padres de los acosadores, que tienen una actitud tan agresiva o más que las criaturitas que lo maltrataban diariamente".

Budo defendió que las víctimas de acoso son apuñaladas por "todas las personas que han mirado para otro lado y se han puesto detrás de los agresores en lugar de defender a la víctima por cumplir con ese dogma de 'no te metas en líos, sé uno más o no vayas de héroes'. Esos mensajes que dan esos padres también son responsables, al igual que esas administraciones que miran hacia otro lado".

"Si una institución, una administración, no es capaz de garantizar la seguridad de los niños durante el horario lectivo, jamás nunca puede establecer que los niños vayan de forma obligatoria a ese centro académico. No pueden obligarles a que vayan a un infierno. La justicia, que no se atreve y es cobarde, que no se atreve a meter en la cárcel a directores y docentes que miran hacia otro lado y permiten que los niños se maten, también es culpable. Un sistema que está perfectamente diseñado para que quien sufre lo siga sufriendo", concluyó.