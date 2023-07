Moreno advierte de que “nada está ganado” y pide pelear voto a voto para “una mayoría suficiente”

“Esto no está ganado, hay que volver a salir a la calle a pedir de nuevo a cada ciudadano esa confianza prestada que es su voto”, es el llamamiento que ha hecho esta tarde el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención un acto celebrado en Cádiz junto al presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo.

Moreno ha afirmado que “anoche muchos ciudadanos se dieron cuenta de que el futuro pasa por Alberto Núñez Feijóo” porque “se puede ensayar una pose, un gesto, pero no la seriedad, el rigor, la calma, el respeto al adversario”. “Eso, simplemente se tiene o no se tiene y Alberto Núñez Feijóo demostró que tiene la solvencia y el rigor, la serenidad y el respeto que necesita España, atributos fundamentales para quien quiere representar a una gran nación como es España”.

Sin embargo, el líder andaluz ha reiterado que “ganado no hay nada”, por eso ha pedido a los militantes y simpatizantes presentes en el acto volcarse hasta el 23 de julio “para conseguir una mayoría amplia para que España no depende de nadie, sólo de todos y cada uno de los ciudadanos españoles”. “No podemos aguantar cuatro años más de un Gobierno con independentistas y partidos que no creen en España”, ha señalado al tiempo que ha añadido que “necesitamos un cambio porque un presidente de España tiene que atender las sugerencias, las necesidades que tienen los andaluces”.

“Tienen que preocuparle los sufrimientos de los españoles”, ha puntualizado subrayando que “los andaluces somos españoles, tenemos derecho al agua, al bienestar y al empleo para nuestros hijos y nietos, y lo hemos trabajado durante años para hacer una agricultura y una industria competitivas”.

Juanma Moreno ha defendido que el Partido Popular es un partido que “cuando se nos da la oportunidad, demostramos que cumplimos nuestra palabra y que somos capaces de hacer cosas que nadie se atrevía a hacer”. Como ejemplo, ahí está la puesta en marcha del Trambahía tras 19 años de espera o los 572 millones de euros de inversión previsto por el Ejecutivo andaluz para este año en la provincia de Cádiz.

Por el contrario, el presidente andaluz ha lamentado “el Gobierno de Sánchez no ha cumplido nada”, no con el nudo de Tres caminos, ni el con el tren Algeciras-Bobadilla, o la conexión con el Puerto de Algeciras. Además, ha vuelto a incidir en la falta absoluta de compromiso de Sánchez con las necesidades hídricas de Andalucía y ha hecho hincapié en que “el agua es un problema que afecta a nuestro presente y a nuestro futuro, que ya no está llegando a muchos municipios regantes, agricultores y ganaderos, y que condiciona desarrollo turismo e industria”.

Moreno ha recordado que hace ya un año de la última reunión en Sánchez en la que le advirtió de que si no llovía este año ni el año que viene, y no se hacían las obras necesarias “ponemos en riesgo 7 puntos riqueza de Andalucía, un 1,5 de la nacional, y 145.0000 empleos”. “Le rogué al presidente de mi país que atendiera a la primera potencia agrícola de España”, ha reconocido lamentando que la respuesta fue rebajar un 11,5% las inversiones de la CHG “para castigar a los agricultores y ganaderos de Andalucía”.

Ante esta situación, el presidente del PP de Andalucía ha manifestado que “no sabemos si va a llover, pero si el 23J todo el mundo salimos a la calle a llenar las urnas de votos del PP, os puedo asegurar que habrá un presidente sensible con las demandas hídricas de Andalucía, que se pondrá del lado de Andalucía y que nos ayudará a seguir desarrollando nuestras potencialidades”.

“No nos confiemos”, ha pedido Moreno. “Si Sánchez ha puesto estas elecciones en pleno verano, que están prohibidas en Andalucía por ley electoral, probablemente quiere que no salgáis a votar para cambiar el Gobierno de España”, ha señalado reiterando su llamamiento a “salir el 23J en masa a devolverle con votos la soberbia y la irresponsabilidad de convocar elecciones en mitad del verano en Andalucía”.

“Confianza cero, ilusión toda, esperanza toda, capacidad toda y movilización toda”, es la fórmula con la que el presidente del PP de Andalucía pide a los andaluces salir a votar el 23 de julio. “Éste es un partido ganador, somos la primera fuerza y tenemos que salir a ganar ampliamente estas elecciones en Andalucía”, ha dicho a los suyos animándoles a que “nos volquemos, como en las autonómicas y las municipales, para conseguir una mayoría suficiente para Alberto Núñez Feijóo” para que Andalucía pueda seguir avanzando con un “presidente aliado, que conoce las necesidades, las capacidades y el talento que hay en esta tierra”, ha concluido.