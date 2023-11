Caja Rural del Sur inaugura en Huelva una nueva exposición de Pedro Rodríguez

El Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva ha inaugurado una nueva exposición denominada 'Paisajes deconstruidos', del artista onubense Pedro Rodríguez Garrido. La muestra permanecerá abierta hasta el día 1 de diciembre, en horario de mañana y tarde.

En relación con la obra pictórica que cuelga en esta ocasión en las paredes de la sala de exposiciones de Fundación Caja Rural del Sur explica Pedro Rodríguez que "el título hace referencia a una gran parte de mis obras, en las que los límites de la figuración no están del todo claros", señala en una nota de prensa de Caja Rural.

Rodríguez añade que "el proceso creativo de mis obras camina hacia el interés en que el resultado final no sea excesivamente explícito en cuanto a la imagen que me sirve como punto de partida. Intento alejarme de esa imagen referencial, para trabajar con más libertad, sin estar tan supeditado y que la intuición me lleve por otros caminos, donde lo fortuito puede tener una gran importancia".

"La gran mayoría de las obras de esta exposición se centran en el paisaje urbano, tema principal en toda mi trayectoria artística. Nueva York, Madrid, Londres, Huelva o Seúl, la última ciudad que, tras visitar en mi primera exposición individual en Asia, me han servido de inspiración para trabajar en torno a estos espacios urbanos", agrega.

El autor concluye: "Presento igualmente una serie de composiciones, acercándome algo más a la abstracción donde no parto de una imagen referencial y a partir de la mancha voy construyendo y deconstruyendo en ese juego que caracteriza mi obra. Me interesa que el espectador participe activamente y esa realidad velada o esas composiciones más cercanas a la abstracción inviten a detenerse y adentrarse en los entresijos de las piezas".

Nacido en 1971, Pedro Rodríguez, natural de Huelva, se licenció en Bellas Artes en el año 1998 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla en la especialidad de Pintura. Su recorrido por el territorio nacional e internacional ha sido muy notable exponiendo en numerosas ciudades españolas su particular visión del arte urbano que le caracteriza.