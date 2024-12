El PP carga contra el PSOE por buscar la Diputación de Cádiz "a golpe de chequera"

El PP-A ha considerado este martes algo "fraudulento" que el PSOE quiera obtener el gobierno de la Diputación de Cádiz "a golpe de chequera de dinero público". En rueda de prensa, así se ha pronunciado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, al hilo de que el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, expresara ayer su deseo de que en el año 2025 se produzca un viraje en el gobierno de la diputación "en términos similares" a lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Jaén, donde el PSOE ha presentado una moción de censura contra el PP.

Martín ha indicado que es "vergonzante, lamentable y fraudulento" intentar cambiar los gobiernos de administraciones "a golpe de chequera, como hace el PSOE, de chequera de dinero de público, no de dinero del partido". Ha Manifestado que las formaciones que puedan oír una oferta del PSOE para cambiar el gobierno de una administración está "en su decisión de no dejarse comprar por alguien que, entre otras cosas, no se caracteriza precisamente por el cumplimiento de su palabra".

Martín ha defendido que tras las últimas elecciones municipales, la gran mayoría de instituciones administraciones locales andaluzas "decidieron sumarse a la vía del cambio de Juanma Moreno, a una vía de diálogo, de avance y de honradez", como ocurrió en las ocho capitales y en la gran mayoría de las diputaciones. Esto tiene que dar "mucho que pensar", según ha recalcado, "a quien esté siendo tentado por parte de estos compradores de administraciones con dinero público".

En cuanto a la moción de censura de PSOE y Jaén Merece Más (JM+) contra el alcalde de Jaén, Agustín González (PP), Martín ha criticado que se utilice "la chequera del Ministerio de Hacienda, es decir, el dinero de todos los españoles y de todos los andaluces, para comprar con mayúscula el sillón de la alcaldía de Jaén para alguien del PSOE". Para Martín, los dos "protagonistas" de la "compra" del Ayuntamiento de Jaén son el que va a "sustituir" Juan Espadas como secretario general del PSOE-A y la señora que va a sedr la "candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía", en alusión al diputado nacional por Jaén y adjunto a Organización de la Ejecutiva federal del PSOE, Juan Francisco Serrano, y a la vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero.