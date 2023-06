Poco antes de las elecciones municipales la Consejería de Salud pactó con los sindicatos sacar la atención primaria de la orden de tarifas, una polémica medida que usó la oposición para agitar el fantasma de la privatización. La consejera del ramo, Catalina García, explica el contenido de este «ambicioso» acuerdo.

Finalmente la sanidad quedó fuera de la contienda electoral. ¿Esto ha beneficiado más a los profesionales y pacientes o a la propia Junta?

Ojalá siempre fuera así. Siempre pedimos desde el principio, tanto a nivel regional como nacional, un pacto que saque a la sanidad del debate político para poder trabajar, para que todos los grupos políticos podamos hablar de este ámbito y del modelo de sanidad que vamos a necesitar en el futuro. Este modelo dista mucho de uno que fue concebido para la atención de agudos y no de personas mayores, crónicas y pluripatológicas. Que la sanidad haya estado fuera de la campaña espero que sea un síntoma de que consigamos ese pacto para blindar la sanidad. Cuando se hacen campañas, como por ejemplo diciendo que no hay citas, la gente pide más citas por si acaso después no la tiene. Al final hacemos un bucle que perjudica al profesional y al ciudadano.

¿Reconoce que no se explicó bien la orden de tarificación que se publicó en marzo?

Se explicó muy bien, pero la oposición la explicó de forma torticera. En esta comunidad autónoma, desde hace muchos años, han habido órdenes de tarifas que son un marco legal donde se establecen los precios para que luego la Junta pueda salir con concursos públicos para cubrir lo que necesitamos, ya sean pruebas diagnósticas o intervenciones. Había órdenes disgregadas. Queríamos que toda la cartera de servicios apareciera en una única orden, ya que estábamos pagando cantidades desorbitadas por procedimientos que, cuando los comparabas con los de otras comunidades, no tenían nada que ver. Cuando se hicieron las anteriores órdenes, ¿estaba la privatización encima de la mesa? Yo creo que no, luego ahora, se introdujera lo que se introdujera en la orden, el concepto es el mismo. ¿O sí privatizamos la primaria porque aparece en el anexo pero el resto que aparece en la orden no se privatiza? Siempre pensé que el sentido común era lo que iba a imperar. No fue así, y para evitar que la oposición tuviera una herramienta para incendiar a la población trasladando un objetivo que no era el del Gobierno andaluz como la privatización, dije que íbamos a aclarar hasta la extenuación esa orden. Si había que quitar la palabra primaria de la orden, se quitaba. Y lo hemos hecho.

Tras la rectificación, la orden se limita a actualizar los precios que paga el SAS por usar los servicios privados en el caso de los hospitales. ¿Qué otras medidas contempla?

Es una orden de tarifas y vienen los procedimientos: una consulta de urgencias, una cama de hospitalización o una consulta especializada. Todo eso viene recogido ahí y con precios. Este Gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que ellos dicen. El PSOE, que ha estado casi 40 años gobernando esta tierra, decidió que en Cádiz la mayor oferta sea privada. La Junta se ve obligada a concertar con unos hospitales privados porque no hay alternativa pública. En el Aljarafe hay otra opción igual, un hospital con el que tenemos un consorcio.

Han hecho falta seis reuniones para llegar a un acuerdo. ¿En qué ha cedido más la Junta?

Seis reuniones no son muchas. Cedimos en todo. Nosotros partíamos de unas peticiones de los sindicatos muy ambiciosas, como deben ser. Nosotros también somos muy ambiciosos. Nos gustaría contemplar todo lo que los sindicatos nos pedían en un principio, pero ellos saben que tenemos un presupuesto y, aunque hay una apuesta muy decidida con 4.000 millones de euros más desde 2018, no podemos llevarlo todo a la vez. Tenemos que ir llegando a acuerdos puntuales. En este acuerdo avanzamos en atención primaria. Era algo que le interesaba al Gobierno y también a los sindicatos. Se incorporarán al acuerdo las medidas de los colegios profesionales, sociedades científicas y las de los propios profesionales del SAS. Será un documento ambicioso que nos va a establecer el camino de la atención primaria en Andalucía para los próximos años.

El Sindicato Médico dice que el acuerdo es una «tomadura de pelo».

Le diría al Sindicato Médico que se lea el acuerdo. Se dará cuenta de que la mayoría de sus reivindicaciones están recogidas. Quedan cosas fuera, pero siempre he dicho que nuestra capacidad negociadora no se acaba nunca. Pedían reducir el número de citas de los médicos de familia, y eso ya está. Otra reivindicación era la continuidad asistencial, pues ahí viene recogida también. En el mes de mayo han sido más de 4.000 las que se han aprobado. También aumentar el número de plazas de profesionales de salud mental, pues vamos a tener 106 profesionales en los dispositivos de salud mental comunitaria. Además, se ha aprobado un complemento de 150 euros mensual para los puestos de difícil cobertura.

El texto contempla un aumento de personal en los centros de salud. ¿Hay profesionales disponibles para incorporarse?

Una de las quejas del Sindicato Médicos es que dice que el acuerdo recoge la incorporación de 570 fisioterapeutas, 200 terapeutas ocupacionales más o 150 logopedas más, un podólogo por provincia, 40 trabajadores sociales más y 8 coordinadores, 411 enfermeras especialistas en comunitaria y dicen que los médicos no están recogidos. Sí recogemos reducir las tarjetas TIP y eso significa el aumento del número de profesionales. Tenemos 500 médicos de familia más desde el año 2018. Nos gustaría tener más y no podemos. En todo el sistema nacional de salud hay un déficit de profesionales, que además va a ser más pronunciado todavía. El acuerdo habla de un periodo amplio de cinco años para ir reduciendo las tarjetas. El Gobierno tiene que aumentar el número de plazas MIR. Andalucía, junto con Madrid, es la comunidad autónoma que más plazas MIR ha ofertado, un 39% más respecto a 2018. Las unidades de formación las tenemos todas cubiertas. Necesitamos cambiar los criterios de esas unidades para ofertar más plazas.

¿Qué otras medidas hacen falta para combatir la falta de profesionales?

Tenemos dos universidades nuevas, Almería y Jaén, que van a ayudar a empezar a cubrir ese déficit que tenemos. Es importante el aumento de las plazas MIR y también aumentar la capacidad diagnóstica de la atención primaria, que está dentro del acuerdo. Es decir, que los médicos de familia tengan una mayor capacidad de diagnosticar y de tener una relación fluida con los especialistas del hospital.

También está prevista la renovación de los 12.000 contratos covid que finalizan en junio. ¿Será posible su estabilización?

Hemos dicho que esos 12.000 seguirán trabajando dentro del sistema. Hay alguno que sigue con contrato covid, así que cuando cumplan se adecuarán a las necesidades del sistema.

La limitación de agendas, ¿repercutirá en mayores esperas de los pacientes?

No debe, y para eso está el complemento de la continuidad asistencial. Reducimos las agendas, pero teníamos que dar a los médicos una herramienta para que esos pacientes que no ven porque llegan al cupo de los 35 tuvieran una alternativa para ser vistos. Los médicos trabajan igual que antes pero de forma más ordenada y cobrando más. Al final ven lo mismo que veían. Tenemos que agradecerles ese esfuerzo.

La OCU dijo recientemente que un andaluz tiene que esperar cinco días para que lo vea el médico. Se comprometió a que las esperas se reducirían a dos días. ¿Se están cumpliendo los plazos?

Dicen que estamos en una media de cinco, pero somos de las mejores comunidad autónomas. Ahora mismo estamos en 2,4 días. Llegará el verano y subiremos porque estarán los profesionales de vacaciones. El Sindicato Médico nos dirá que no los vamos a cubrir, pero saben que no hay profesionales.

¿Está elaborando la Consejería un Plan de Verano asistencial? ¿Se reforzarán los centros de salud y hospitales de las zonas costeras?

Estamos trabajando en ese plan. Desde que acabó la pandemia todo en Andalucía está siendo multitudinario: el Rocío, todas las ferias... Preveemos que el verano también va a ser extraordinario.