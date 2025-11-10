Cielos despejados y máximas que llegarán a los 25 grados en Andalucía

Los cielos amanecen este lunes poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas en ligero descenso en el valle del Guadalquivir, y sin cambios o en ascenso en el resto.

Las máximas previstas llegarán a los 24 grados en Sevilla y se situarán en torno a los 20 graso en el resto de la comunidad, con una mínima de dos grados en Granada y de 5 en Córdoba.

Soplarán vientos flojos variables, tendiendo a poniente en el litoral mediterráneo y el Estrecho, con intervalos moderados por la tarde.