Acceso

Andalucía

El tiempo

Cielos despejados y máximas que llegarán a los 25 grados en Andalucía

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en el valle del Guadalquivir

Se esperan cielos nubosos en el norte del país y despejado en el resto
Poca nubosidad en AndalucíaJorge ZapataAgencia EFE
  • Redacción Andalucía
Sevilla Creada:
Última actualización:

Los cielos amanecen este lunes poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas en ligero descenso en el valle del Guadalquivir, y sin cambios o en ascenso en el resto.

Las máximas previstas llegarán a los 24 grados en Sevilla y se situarán en torno a los 20 graso en el resto de la comunidad, con una mínima de dos grados en Granada y de 5 en Córdoba.

Soplarán vientos flojos variables, tendiendo a poniente en el litoral mediterráneo y el Estrecho, con intervalos moderados por la tarde.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas