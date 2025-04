Colapso en Santa Justa: los viajeros pasan la noche en una estación sin pulso

Más que una estación de tren parece un hospital de campaña. Viajeros con mantas de la UME tras haber pasado la noche en el suelo, largas colas en los mostradores de información y el personal de Renfe desbordado y "asediado" por las preguntas de los pasajeros. Y pocas respuestas para un problema descomunal generado por el gran apagón eléctrico de ayer en toda España.

Es el aspecto que presenta esta mañana la estación de Santa Justa, la principal terminal ferroviaria de Sevilla, que empieza a recuperar lentamente la actividad tras una noche convertida en un albergue de viajeros sin tren. La estación ha permanecido abierta toda la madrugada, por orden del Ministerio de Transportes, para que los pasajeros pudieran pernoctar allí a la espera de las salidas de sus trenes. Un extremo que todavía no se ha producido completamente porque las catenarías no tienen tensión. De momento, se anuncia por megafonía la reanudación del servicio regional hasta Málaga, con paradas en Córdoba, Puente Genil y Antequera. También se han habilitado autobuses para cubrir el trayecto hasta Cádiz. Respecto al AVE, el servicio se va recuperando lentamente y los Cercanías continúan paralizados.

Paneles informativos apagados en la estación de Santa Justa, en Sevilla La Razón La Razón

En el exterior, la Policía Nacional vigila los accesos. La tranquilidad es la nota dominante, aunque el trasiego de viajeros es constante. Se está dando prioridad a los trenes que ayer quedaron cancelados. Los pasajeros de ayer se mezclan con los recién llegados, con sus trenes también anulados y sin visos todavía de reanudarse.

Lucía y Antonio tenían que haber cogido el AVE a Barcelona a las 16:30 horas de ayer. Han pasado la noche en el suelo, "buscando desesperadamente encufes para cargar los móviles". "Ha sido un caos, Renfe apenas informaba y no nos ofrecían ninguna alternativa". Todavía no saben cuándo saldrá su tren. "En teoría la prioridad es para los trenes que tendrían que haber salido ayer. La conexión con Madrid se ha recuperado, pero no los AVE que van a Zaragoza y Barcelona", aseguran desesperados. Están preocupados por sus trabajos, "el día de hoy está perdido", y por sus familiares, con los que se han mantenido en contacto toda la noche.

Se da la circunstancia de que la estación lleva poco tiempo estrenando los controles de equipaje en el vestíbulo principal, lo que genera más aglomeraciones. Los paneles de información permanecen apagados y el personal que permanece en las puertas que dan acceso a las vías apenas pueden contener a los viajeros ansiosos de información. La jornada se prevé larga e intensa en la terminal hasta que se restablezca la normalidad.