Cs aparta al edil díscolo de Córdoba y el alcalde ve la situación “insostenible”

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba ha sustituido este martes de todas sus funciones a su edil David Dorado, quien ayer amagó con pasarse al grupo no adscrito y provocar una crisis de gobernabilidad, mientras que el alcalde, José María Bellido (PP), ha calificado la situación de “insostenible”.

Fuentes de Cs han explicado que se ha decidido sustituir a Dorado como portavoz y representante de empresas públicas y demás organismos por Isabel Albás, actual número dos del gobierno local, quien a partir de ahora ejercerá la portavocía del grupo.

Añaden que se ha trasladado la decisión a “los órganos competentes de Ciudadanos” para que estudien las “medidas pertinentes a desarrollar a partir de este momento”, una situación que para el grupo del PP es un “esperpento” provocado por el “concejal David Dorado”.

Ayer mismo, Dorado defendía su renuncia a Cs para continuar “investigando, colaborando con la justicia y hablando” como edil sobre el “presunto mayor caso de corrupción del Ayuntamiento de Córdoba”, en alusión al denominado “caso infraestructuras” que investiga la Fiscalía para determinar presunto tráfico de influencias y prevaricación en la Delegación de Infraestructuras entre 2012 y 2020.

Tras exigir “dimisión” del alcalde, José María Bellido (PP), afirmaba que existen “motivos” para romper el pacto de gobierno local entre PP y CS, aunque su exgrupo municipal “no quiere”, por lo que seguirá “siendo concejal y afiliado a Ciudadanos”.

Sin embargo, según el grupo municipal del PP, el gobierno local “no tiene nada que ocultar” y no aceptará “presiones políticas de nadie”, de ahí que Dorado saliese “del Gobierno, no volvió y no volverá”, ha aseverado el portavoz del PP, Miguel Ángel Toriico.

Ante ésta situación, 24 horas después, el alcalde de Córdoba ha manifestado en rueda de prensa que la situación es “insostenible” y “no puede seguir así”, y ha anunciado que “mañana” espera que se reúna la comisión que analiza el pacto de gobierno entre PP y Cs.

“Vamos a tratar de ordenarlo, si puede ser mañana mismo”, ha afirmado escuetamente Bellido, quien ha subrayado que la situación “no puede seguir así ni un día más” y reconocido que desconoce la “forma de reconducirlo” y “cómo acaba todo esto”.

Tras obviar sus “sentimientos” personales ante una situación que provoca la inestabilidad del gobierno local en el último tramo de la legislatura, Bellido ha asegurado que “no” ha “hablado” con Dorado, a quien ha tratado con “humanidad” y “responsabilidad” ante las diligencias judiciales en el área que era de su competencia.

Finalmente, ha abogado por centrar el asunto en “la persona” y “no en el ayuntamiento” para que “cada uno responda por la imagen que da”, ya que la situación actual motiva incertidumbre ante la gobernabilidad en el Ayuntamiento de la capital cordobesa.