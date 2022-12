ONCE

FOTO: ONCE

Un vendedor de la ONCE de Córdoba reparte 850.000 euros en dos días seguidos

El vendedor de la ONCE Manuel López Ortiz lleva dos días seguidos repartiendo premios importantes en la capital cordobesa, por un total de 850.000 euros, entre el sorteo de este miércoles 28 de diciembre (500.000 euros) y este jueves 29 de diciembre (350.000 euros).

En concreto y según ha informado la ONCE en una nota, han sido diez los cupones premiados en el sorteo de este jueves los que ha vendido Manuel López, por lo que ha repartido 350.000 euros entre la clientela habitual de su quiosco, situado en la calle Santa Emilia de Rodat de Córdoba, mientras que en el sorteo del miércoles dio 500.000 euros, el premio mayor del Cupón Diario de la ONCE.

Manuel López, trabajador de la ONCE desde agosto de 2017, ha dicho este viernes, sobre los premios que ha repartido, que aún estaba”temblando” y con “los nervios en el estómago, pero muy contento, porque en 24 horas” ha repartido “850.000 euros, y eso no está nada mal”. Pero, aún así, sigue pensando en dar más suerte y lo tratará de hacer con el Extra de Navidad de la ONCE del 1 de enero.