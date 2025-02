Estas son las claves para que cuento infantil guste a los niños y niñas

Por Mercedes Martínez

Los cuentos infantiles deben escribirse en un lenguaje que "no debe ser pobre, ni carecer de valor literario" y además una característica imprescindible que tienen que tener es que deben gustar a los padres porque "si un cuento no le gusta al padre o a la madre, no se lo van a contar al niño".

Estas son algunas de las premisas que deben tener los cuentos infantiles para que les den esa "redondez necesaria" y conseguir atraer la atención de los infantes, según ha explicado en una entrevista con EFE José María Lovera que acaba de publicar '¡Lo que os tengo que contar! Nuevos cuentos como los de siempre', publicado por Aliar Ediciones.

En su opinión, el lenguaje infantil es "difícil" porque "no debe ser un lenguaje pobre", si no que debe tener valor literario y "armonizar las palabras de manera que las entiendan".

Porque si un niño no entiende una palabra no va a "enganchar" con la narración y, por ello, el lenguaje infantil "también tiene que ser didáctico y con mucha explicación del contexto".

Abrir la puerta a la lectura

Los cuentos, según Lovera, tienen que despertar la "curiosidad", que el lector y el que lo escucha "quiera, necesite seguir leyendo, seguir sabiendo", además uno de sus retos es abrir la puerta de los más pequeños a la lectura.

El germen de '¡Lo que os tengo que contar! Nuevos cuentos como los de siempre' nació hace veinticinco años cuando "mis niñas eran pequeñas y comían muy mal, muy mal, entonces les empezaba a contar cuentos, lo de siempre, los que todos conocemos".

Pero llegó un momento en el que "acabé con el repertorio, y buscaba nuevos cuentos, no me gustaban los que encontraba".

En los relatos que encontraba echaba en falta la "redondez" que, a su juicio, tienen los cuentos clásicos, "los de toda la vida", eso que "despierta la curiosidad, que tiene un principio y un final redondo, que tiene ese mensajillo que te da que trata al niño como un futuro adulto".

Y a raíz de no encontrar cuentos que le entusiasmaran para sus hijas fue cuando comenzó a inventar los suyos propios. Y "un día mi cuñada que es maestra de primaria me escuchó y me preguntó qué de dónde los había sacado. Cuando le dije que eran inventados por mí fue la que me animó a que los publicara".

Adaptación al lenguaje infantil

"Y ahí empecé a escribir", explica José María Lovera, quien reconoce que uno de los retos que más le ha costado conseguir ha sido adaptarse al lenguaje de los niños, "quizás lo más complicado después de tener la idea del relato".

'¡Lo que os tengo que contar! Nuevos cuentos como los de siempre', ilustrado por Marta Lovera, hija del autor, incluye cinco cuentos que son 'Azul', una muñeca inseparable de su "niña-mamá" hasta que ésta debe tomar una decisión difícil; seguido de 'Un bolsillo inagotable' que narra un bolsillo de un niño pobre del que salen cosas para los demás pero nunca para uno mismo.

'La hoja Cabezota' es el tercer cuento que se basa en una hoja que no se quiere ir con el viento; 'Niño rico, corazón de hielo' y 'La madre que parió a Panete' cierran el libro de cuentos.

Reconoce que escribir los cuentos es "un divertimento tremendo y después lo más satisfactorio es cuando ves que le gusta, que los cuentas y que gustan y despiertan la curiosidad, porque hoy en día despertar la curiosidad del público infantil es muy complicado".

Déficit de atención

Reflexiona que nos enfrentamos a una infancia "donde el déficit de atención está generalizado, no a nivel patológico sino simplemente a que es difícil atraer la atención, porque estamos acostumbrados a todo lo visual, a la pantalla".

Por eso es un reto que atraiga un cuento y "enganche". Para probarlos José María Lovera hizo de cuentacuentos no sólo ante sus hijas y familiares sino ante los niños ingresados en el Hospital Universitario Reina Sofía donde comprobó, antes de publicar el libro, que interesaban sus relatos a los pequeños.

José María Lovera está ya preparando la continuación de ¡Lo que os tengo que contar!, con un número similar de cuentos porque "tengo ahí 15 ó 20 que tengo que ir puliendo para publicarlos". Y lo que sí tiene decidido es el título que será ¡Os sigo contando!