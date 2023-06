La lista de tareas diarias de un agricultor de Córdoba frente a la de una "influencer"

Desde Córdoba, narra de primera mano la situación del sector primario y su trabajo en La Carlota. Tomy Rohde es el agricultor tuitero más conocido de Andalucía. Cuenta con casi 50.000 seguidores en la red del pajarito azul y en una de sus últimas publicaciones compara la lista de tareas de una "influencer" frente a la suya.

"He visto que una influenciadora ha hecho su lista de trabajo diaria . Y yo he hecho la mía", señala en una publicación que se ha hecho viral y alcanza miles de visitas.

La "influencer" arranca a las 9:00 de la mañana con un "guión de videos". El agricultor se levanta a las 3:30. A las 4:00, "Dios bendiga el café".

A las 11:00, la prescriptora social tiene "magic reduc". El agricultor a esa hora lleva siete levantado y ya ha engrasado el gasoil, enganchado los aperos, tomado un café y subido algún vídeo también.

A las 16:30, la "infuencer" baña a los perros. El agricultor tras más de ocho horas en el campo a las 14:00 va a recoger a su señora.

La "infuenciadora" a las 20:00 queda "con las chicas", a las 23:00 lee y a las 00:00 se acuesta. A partir de las 15:00, Tom Rohde prescribe "comer y siesta" y a partir de ahí "la vida y bar".

En un comentario posterior, el agricultor añade que lo de hacer de vientree "nada mas despertarme se me ha olvidao', me lo ha recordado un señor. Y lo de los cubatas no lo pongo porque me leen menores que seguramente beban más que yo pero yo qué sé que me han dicho que queda feo". "Soy la envidia laboral de España", ironiza.