La conversión de Verdeliss: de "gran Hermano" a campeona de España de los 100 KM

Muchos conocen a Verdeliss por sus vídeos de YouTube hablando de la maternidad y otros por su participación en ‘Gran Hermano VIP’, concurso en el que participó estando embarazada y generando un debate sin precedentes. Sin embargo, la creadora de contenidos decidió hace poco más de un año recuperar una de sus pasiones. Antes de triunfar en Instagram era una gran deportista y por eso se propuso un reto: correr 12 de maratones en 12 meses.

La empresaria comenzó esta aventura en abril de 2023. Dejó sus actividades empresariales muy bien atadas y emprendió un viaje a Viena para correr la primera maratón. A partir de este momento pasó por Ottawa, Estocolmo, San Francisco, Australia, Berlín, Ciudad del Cabo, Curitiba (Brasil), Valencia, Bombay y Doha. Un apasionante recorrido por cuatro continentes distintos que llegaba a su fin en Tokio, donde corrió los últimos 42 kilómetros.

Un debut de récord

Tras el éxito de su reto deportivo de 12 maratones en 12 meses en el que recorrió el mundo, anunciaba que volvía a calzarse las zapatillas para correr hacia su próximo objetivo. Y ahora, tras meses de entrenamiento,

Estefanía Unzu, más conocida en redes sociales como 'Verdeliss', se proclamó este fin de semana campeona de España de 100 kilómetros, al ganar la prueba en su debut en la distancia en un tiempo de 7:59:30. La 'influencer', madre de 8 hijos y exconcursante del programa Gran Hermano VIP 6, dominó la prueba desde el inicio, con 2:22 de ventaja sobre Alba María Regillo ya tras los primeros 25 kilómetros.

"Campeona de España 🇪🇸 ABSOLUTA 100 km. Récord Navarro de la distancia. Ayer me entró una rallada mental y no quería correr…yo quería probarme en ultradistancia, no en “trail” (+1.000 metros desnivel). Amigas, los límites nos los ponemos nosotras.

Estoy en una nube, jamás olvidaré el subidón de levantar la banda al cruzar la meta. El circuito tope exigente/duro quedará en mi recuerdo pero también la animación, gracias familia, gracias Sotillo de la Adrada", escribió tras alzarse con la victoria.

"Jamás me he enfrentado a una distancia así, llevaré mucha humildad y todo mi respeto por el resto de mujeres atletas", escribía la influencer en sus redes sociales hace unas semanas además de compartir algunos vídeos de sus entrenamientos que incluyen no solo subirse a la cinta de correr sino también ejercicios de fuerza. Aunque el atletismo le viene de familia, sus marcas y actividad están sorprendiendo. Muy de cerca en sus entrenamientos le siguen sus padres, Fernando Unzu, entrenador profesional, y su madre, Marta Ripoll, jueza y miembro de la Federación Navarra de Atletismo.

Tras meses de madrugones y duras jornadas de entrenamiento que ha compartido en sus redes, la "influencer" a la que nada se le resiste conquista una nueva meta en su nueva vida como atleta. "Estoy en la barrera de los 40. ¿Pero estoy en un momento de no sé si calificarlo revolución vital? Donde empiezo a ordenar prioridades por el valor que merecen, seleccionado con sensatez mis preocupaciones, y autoqueriéndome (y queriendo) mucho más. ¡Disfrutando la vida más que nunca! A mi, que me aterraba el paso del tiempo…creedme, bendita madurez", afirma Verdeliss que ya busca nuevos objetivos.