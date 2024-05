«El chantaje de Puigdemont va a poner a prueba al PSOE»

Paradoja de las elecciones de este domingo: el titular de la noche electoral es, sin duda, que el independentismo no suma en Cataluña. ERC, la más castigada por las urnas, tiene contra todo pronóstico, en sus manos la valiosa llave de la gobernabilidad, para permitir la investidura de Salvador Illa o ayudar a Carles Puigdemont a disputársela. La endiablada aritmética, sin unas sumas claras, y la proximidad de las elecciones europeas, cuya campaña arrancará el 24 de mayo, entorpecen aún más, si cabe, el proceso de negociación para una investidura muy incierta, que tendrá un prólogo trascendental: el 10 de junio, como muy tarde, habrá que constituir el Parlament y elegir su nueva Presidencia, un puesto clave para controlar los tempos parlamentarios y decidir quién opta primero a ser investido. Varios politólogos analizan para LA RAZÓN el resultado de las elecciones y su interpretación en clave nacional.

Pedro Marfil

Miembro de la Asociación de Comunicación Política (ACOP)

«Regresa el eje derecha-izquierda al Parlament»

El titular de la noche es que el independentismo no suma. Una noticia importante habida cuenta lo sucedido en los últimos años. La peor parte se la lleva ERC. Sabemos que las familias internas son complejas y que los equilibrios y alianzas también, por lo tanto, eso supondrá un tiempo de mucha tensión interna dentro de la formación. Otro punto interesante tiene que ver con la vuelta a las líneas de ruptura antiguas. Es decir, antaño la ruptura política que había en Cataluña era el eje izquierda-derecha. Posteriormente, se pasó a una lógica de eje de partidos soberanistas y no soberanistas. Si finalmente, ERC se inclinase por apoyar el tripartito con los comunes volveríamos de nuevo a la lógica del eje izquierda-derecha. Hasta ahora, esto no era así. Por otro lado, asistimos a la desaparición de Ciudadanos. En este caso todo su voto lo aglutina el PP de Alejandro Fernández, que cosecha unos resultados espectaculares. Observamos, además, que la izquierda o el centro izquierda se reagrupa en torno al PSC, que también araña votos de Ciudadanos. En este sentido, los de Salvador Illa también pescan en el electorado de ERC, que es lo que justificaría el crecimiento en nueve puntos del PSC.

Manuel Mostaza

Director de Asuntos Públicos de Atrevia

«Se abre un periodo de inestabilidad pese al resultado de Illa»

La primera lectura de este resultado en clave nacional es que trae una mayor inestabilidad al ejecutivo de Pedro Sánchez. Al igual que pasó con las vascas, Sánchez sigue presumiendo de sus aliados en el parlamento. Sin embargo, en Madrid funcionan de una manera, pero en sus territorios de origen son incompatibles. Por lo tanto, el escenario es muy complicado porque mientras el PSC está en la oposición no tiene problemas en Madrid con Junts y ERC, pero si el PSC aspira al Gobierno, pues alguien se va a quedar fuera. Se abre un periodo de cierta inestabilidad, curiosamente, cuando Illa ha obtenido un buen resultado y ha sido capaz de capitalizar la crisis de los secesionitsas. El resultado de ERC es malo sin paliativos. Es un partido con mucha tradición de luchas internas y peleas internas por lo que se abre cierta inestabilidad que no beneficia a nivel nacional a Sánchez. ERC ha sido uno de los aliados más claros de Sánchez en los últimos años. Por otro lado, la decisión de Puigdemont de presentarse a la investidura, creo que hay que leerla en clave de negociación con Sánchez. Finalmente, respecto a Ciudadanos, estos partidos «start-up» nacen y crecen muy rápido y a veces desaparecen igual de rápido. De hecho, ya no queda nada de aquella nueva política de hace 10 años.

Javier Martín Merchán

Politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas

«A ERC le ha pasado factura su gestión en la Generalitat»

Respecto al anuncio de Carles Puigdemont, considero que busca poner a prueba el equilibrio interno de poderes orgánicos del PSOE, ¿pesará más Barcelona o Ferraz? Al final, Junts es necesario para cualquier iniciativa legislativa en el Congreso y esa lógica del chantaje va a poner a prueba la solidez del PSOE a nivel interno. En cuanto a la decisión de Aragonés de dejar la vida política, considero que abre una etapa de peleas internas para ver cuál de las dos almas bicéfala –soberanía o izquierdista– para ser su sucesor. Creo, además, que a ERC le ha pasado factura la poca experiencia al frente de la Generalitat debido a su inexperiencia en gestión de grandes crisis como la sequía o la educación con el último informe PISA con los peores niveles en años. A renglón seguido, el titular obvio que nos dejó la noche electoral es el gran éxito del PSC y de Illa. No obstante, lo importante es la debacle del independentismo, especialmente porque, por primera vez, el PSC gana en escaños y votos de manera holgada. Sin duda, también, el ascenso extraordinario del Partido Popular, que se explica por la descomposición total de Ciudadanos, que prácticamente es absorbido y un liderazgo bien construido y gestionado por Alejandro Fernández, que da sus frutos. La pugna con Vox se mantiene, ya que no pierde apoyos.