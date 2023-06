¿A qué precio está el aceite de oliva y cuáles son las causas de su encarecimiento?

Se rebasó la barrera de los 5 euros y hasta de los 6,50 euros el kilo en origen. Los precios pueden seguir subiendo hasta septiembre y mantenerse todo el año ante la falta de enlace de reservas. Los profesionales avisan: si encuentra aceite a menos de 5 euros/litro, se trata de mezcla, reserva de otro año u otra cosa diferente al –más que nunca– oro líquido. El aceite de oliva sigue su tendencia alcista, desde el coste en origen hasta el lineal de la tienda. Incluso el lampante, un aceite no apto para consumo en su estado original, está por encima del aceite virgen extra más caro conocido... hasta la actual época inflacionista. Según los datos del Ministerio de Agricultura para la semana 23 del año, el virgen extra en Andalucía –el principal productor del mundo– estaba a 6,114 euros el kilo y ha aumentado su precio 4,090 euros el kilogramo en las últimas cinco semanas, esto es, un 7,2%. El encarecimiento es de un 47,8% desde el inicio de la campaña y un 83,5% en relación a la campaña anterior. Sólo Cataluña ha experimentado un auge superior, con un 85,4%, y la media nacional es de un 81,7%. En cuanto al aceite de oliva virgen, a 5,87 euros, el aumento las últimas cinco semanas es de 9,5% (5,075 euros/kilogramo), de un 46,9% desde el inicio de la campaña y de un 81,8% respecto a la campaña anterior. De nuevo, sólo se sitúa Cataluña por delante de Andalucía con un aumento del 84,4% en relación a la campaña previa y la media nacional es de un 81,3%. Finalmente, el lampante está a 5,6180 euros el kilogramo, un auge de 3,77 euros/kilo, con un aumento del 7,2% las últimas cinco semanas; de un 43,7% desde el inicio de la campaña; y de un 77,1% desde la campaña anterior.

Pese al auge de precios, el aceite virgen extra andaluz sigue siendo más económico que el de Italia o el de Túnez pero no que el griego. Italia tiene el AOVE a 6,79 euros/kilo; el virgen, a 4,70; y el lampante a 3,90 euros. En Grecia, el AOVE está a 5,80 euros; el virgen, a 4,70; y el lampante, a 3,90. En Túnez, el AOVE estaba la semana 23 a 6,18 euros y el lampante a 5,45 euros.

La producción nacional ha caído y España produce la mitad del aceite de oliva del mundo

En AOVE, destaca el aumento del precio en Jaén, principal productor mundial por provincia y referencia del sector, con un encarecimiento del 86,4% respecto a la misma semana de la campaña anterior y de un 48,6% respecto al inicio de la campaña. En Córdoba, el aumento ha sido del 80,5% respecto a la campaña previa y un 49,5% respecto al inicio de la campaña. En Málaga, el crecimiento es de un 82% y de un 47%; y en Granada de un 86,5% y de un 48,5%.

Según los últimos datos del sistema poolred publicados por ASAJA-Jaén, del 12 al 18 de junio, el precio en origen del aceite de oliva virgen extra fue de 6.390 euros/tonelada, el virgen de 6.001 y el lampante de 5.916. Con respecto a las operaciones, se registraron 66, con la salida de 3.239 toneladas. El aumento del precio tiene su base en varios factores, entre ellos la sequía y el aumento de costes. Según el agricultor y biólogo Daniel Trenado, «la campaña 22/23 ha sido de las peores de la historia, con tan sólo 660.000 miles de toneladas» cuando «teníamos de una media de aproximadamente 1.400.000 miles de toneladas». La actual producción apenas da para el consumo nacional sin contar las exportaciones, esto es, en torno a un millón de toneladas. «La producción española ha caído mucho, y el problema es que nosotros producimos la mitad del aceite del mundo», señala Trenado. El segundo hándicap es que «somos los principales productores, pero la marca y el prestigio lo tiene Italia, seguido por Grecia. Eso hace que no sea tan fácil ir a comprar allí, puesto que ellos usan su aceite para exportar». «El aceite de exportación, principalmente al norte de Europa y EE UU se paga mucho mejor», indicó en sus redes el agricultor.

¿Qué ha ocurrido con la demanda? Se pensaba que cuando el aceite llegó a 3,5 euros bajaría el consumo. A casi el doble, el aceite, en todas su variantes, se sigue consumiendo, considerando, además, que otros óleos como el de girasol también se han encarecido tras la invasión de Ucrania.

La próxima campaña se prevé que sea similar a la actual, como mucho algo peor o algo mejor, pero lo que no se espera es que haya enlace –la reserva a partir de septiembre– para regular el mercado. Tomy Rohde es agricultor e «influencer». Desde Córdoba, narra de primera mano la situación del sector primario y su trabajo en La Carlota. Cuenta con casi 50.000 seguidores en la red del pájaro azul y en una de sus últimas publicaciones explicó la situación del aceite de oliva. ¿Qué ha pasado con el aceite de oliva? «El año pasado sabemos que subió mucho el precio por la sequía», avanzó. «Por los golpes de calor que hubo y quemó la flor» y «la de la campaña». «Cuando terminamos de coger la aceituna no llovió. El olivo no se recuperó y lo poco que se recuperó el calor quemó esa flor», expuso. «A todo ello sumamos los costes elevadísimos»: «Sólo en mi campaña he gastado mil litros menos de gasoil y he pagado mil euros más». «Ha pasado algo que nunca ha ocurrido en la historia y es que no sabemos si vamos a llegar a septiembre-octubre con aceite en España», explicó sobre el auge de los precios.