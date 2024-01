Un decálogo para «salvar» el sistema sanitario andaluz

Los médicos andaluces, claves para el funcionamiento del sistema sanitario, han trasladado un decálogo de medidas al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para tratar de mejorar y garantizar el futuro del sistema sanitario en Andalucía. El diagnóstico y su posible remedio, es, en palabras de Jorge Fernández Parra, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, «ambicioso» pero «necesario». La situación de la sanidad andaluza es una de las principales preocupaciones del Ejecutivo autonómico. En este contexto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reunió ayer con el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) para pulsar su opinión. Y los facultativos se presentaron con un decálogo de medidas bajo el brazo.

Se trata de medidas de carácter estratégico que no solucionarán a corto plazo el problema de las listas de espera o el atasco en Atención primaria. Sin embargo, a medio y corto plazo sí vislumbran una posible salida ante un problema que afecta, en mayor o menor medida, a todas las administraciones públicas en España. Garantizar el sistema sanitario pasa por impulsar cambios de carácter estructural y no por planes de choque coyunturales que solo sirven como parches a la espera de que las costuras vuelvan a saltar.

En primer lugar, los médicos abogan por una promoción de la salud real, que fomente mejores hábitos dietéticos y ejercicio entre la población. Eso exige compromiso por parte de las administraciones y no simples planes estratégicos a modo de recomendaciones.

Otro de los puntos importantísimos es la falta de médicos, que los propios profesionales advierten. El relevo generacional no está garantizado y los facultativos apuestan por la estabilización e incentivar los puestos de difícil cobertura.

Los médicos, como conocedores de primera mano de los problemas del sistema sanitario, reclaman un incremento de la eficiencia en atención primaria, hospitalaria y farmacéutica. Los problemas presupuestarios de las administraciones deben solventarse con una mejor gestión para lo que también apuestan por una profesionalización y situar a expertos en puestos relevantes.

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos no dirige su análisis únicamente hacia las administraciones. También señala otro de los problemas recurrentes el sistema: el mal uso o, directamente, el abuso que se produce en muchos casos. «La sanidad no es gratis –se financia con los impuestos de los contribuyentes– pero sí gratuita». Esta afirmación no es baladí y, hasta la fecha, pocas iniciativas efectivas se han impulsado para concienciar a la ciudadanía de que hay que hacer un mejor uso del sistema. Diariamente se pierden citas por gente que no acude a consultas y, por otro lado, se atienden casos que no necesitan la atención de un profesional, circunstancias que aligerarían las famosas listas de espera.

El decálogo incorpora medidas de control para los propios profesionales a través de un análisis de la calidad asistencial y la evaluación de los centros sanitarios, la formación continua de los profesionales y de la formación MIR. Igualmente, aboga por introducir técnicas de Big Data para modernizar la prestación de servicios.

Por último, no olvida la renovación de infraestructuras y la tecnología. El objetivo final es que la sanidad tenga futuro.

Moreno defiende su apuesta por la sanidad

El Gobierno andaluz entiende que ha atendido una buena parte de las reivindicaciones de los médicos. Así, tras la reunión mantenida con el Colegio de Médicos, el Ejecutivo destacó «el cumplimiento del compromiso de equiparación salarial con respecto a otras comunidades o el hecho de que Andalucía lidere junto con Madrid la oferta de plazas MIR y que contribuye a que hoy se queden en la comunidad andaluza el 70% de los MIR que acaban frente al 50% de 2019». «El compromiso de este Ejecutivo con la sanidad es firme como lo demuestran las más de 50 nuevas infraestructuras sanitarias o el aumento de 30.000 profesionales con respecto a 2018».