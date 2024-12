Lobato saca los dientes: ¿Morderá? El Congreso Federal socialista es como la noche de los cuchillos largos. Caerán cabezas como chinches. Unas quince personas del círculo íntimo de Sánchez están citadas por los tribunales. Ferraz se preocupa, pero confía en el «puto amo», que siempre los saca del barro. Los dinosaurios no asistirán, solo el diplodoco Zapatero. El aplauso retumba en Sevilla. RTVE tendrá unas Pascuas floridas. El fango verdadero sigue adherido en Valencia. Las ayudas monetarias dicen estar, pero no aparecen. «Sigue el dinero», aconsejó «Garganta profunda».

Sánchez en el Congreso Federal es el hombre tranquilo, jamás se despeina. Tiene a su peluquero en el Constitucional. Él no abandona como esos famosos americanos que se van de EEUU porque ganó Trump. Pueden que vengan a Madrid como contrapeso a la molestosa Ayuso.

Del lampiño Errejón no se ha sabido más. Rumores hay sobre su terapia sexual. No se conoce cura segura, podría reincidir. Aldama ha pasado del comisionista o conseguidor a Superstar de los medios. Hay peleas por entrevistarlo. Canta muy bien y gusta a las audiencias aburridas de Broncano. El músico, hermano del presidente, no se prodiga, no es mediático. Le hace falta componer un rap pegadizo para cantárselo al juez en enero.

La bachillera Begoña parece haber prometido que se matriculará en una carrera sencilla para obtener un grado universitario europeo y poder hacer un máster o doctorado, se lo está pensando. Así podría dirigir una Cátedra en el futuro con todos sus títulos académicos en orden y justicia. Es voluntariosa. Lo haría en la Complutense, una universidad pública complaciente.

Así va comenzando diciembre, donde reina la Navidad de la hermandad, del perdón y la compasión. El receso navideño dará un respiro al pueblo, que vive asfixiado ante tanto titular de sorpresa en sobresalto. Si cae la temperatura y la nieve enfría el patio político se va agradecer. Las comidas de empresas surgirán tranquilas y las familias cantarán sin temor a los jueces, incluso ellos tienen derecho a unas semanas de sosiego.