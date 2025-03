Exigen la retirada del cartel de la Macarena: "Es una ofensa directa a la Virgen y a todos los devotos de la Semana Santa”

El Instituto de Política Social (IPSE) ha manifestado su total rechazo al cartel de la Semana Santa de Sevilla 2025, presentado por la Hermandad de la Macarena y realizado por el artista Luis Gordillo. La obra, que muestra una representación esquemática de la Virgen de la Esperanza Macarena, ha generado una fuerte polémica y un profundo malestar en el mundo cofrade y en los fieles.

Desde el IPSE califican la elección del cartel como “una provocación innecesaria que atenta contra el verdadero sentido de la Semana Santa”, convirtiendo un evento de profunda espiritualidad y devoción en una polémica absurda y sin justificación.

El presidente del IPSE, Pablo Hertfelder García-Conde, ha sido tajante en su condena al cartel, calificándolo de “una ofensa directa a la Virgen y a todos los devotos de la Semana Santa”. “Esto es intolerable. La Semana Santa es una manifestación de fe, no un circo donde algunos intentan imponer su visión moderna sin respeto por nuestras tradiciones. Ya pasó con Salustiano, cuando se presentó un cartel que generó indignación, y ahora vuelven a intentar lo mismo con este".

El Instituto de Política Social (IPSE) es un organismo internacional civil, de carácter independiente, fundado en 2019, que tiene como misión la promoción de la familia y la ayuda a sus componentes. Cuenta con estructura y representación en diversos países de Europa e Iberoamérica.

El IPSE denuncia la falta de sensibilidad de quienes han permitido este cartel, señalando que la Semana Santa de Sevilla es una de las tradiciones más importantes de España y del mundo, y no puede ser utilizada como un lienzo para experimentos que no representan su esencia. “La Virgen de la Macarena es una devoción centenaria, no un boceto sin alma que insulta la fe de millones de personas. No todo vale en nombre del ‘arte’ ni de la ‘originalidad’. Esto no es arte, es una falta de respeto”.- Indica con contundencia Pablo Hertfelder García-Conde.

El IPSE advierte que esta situación no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que pretende desvirtuar las expresiones religiosas tradicionales, algo que no ocurre con otras manifestaciones culturales ni con otras religiones. “¿Se atreverían a hacer algo así con otras religiones? No, porque saben que habría consecuencias inmediatas. Pero con el cristianismo parece que todo vale. Basta ya de jugar con la Semana Santa.Exigimos respeto, porque la fe de los cristianos no es un experimento para artistas que buscan polémica”.- se pregunta el presidente del Instituto de Política Social (IPSE).

El IPSE ha exigido a la Hermandad de la Macarena que rectifique de inmediato y que retire este cartel, presentando una obra que realmente honre la devoción y el sentido espiritual de la Semana Santa. Para esta organización conservadora, es fundamental que respeten las tradiciones y señalan que: “Si quieren respeto, deben empezar por respetar a su propia historia y a los miles de devotos que sienten la Semana Santa con fervor. Sevilla no se merece esto, y la Macarena menos aún”.

Desde el IPSE han hecho un llamado a la Hermandad de la Macarena para que reconsidere su decisión y escuche el sentir de los fieles, que han expresado su indignación ante este cartel y han señalado con firmeza: “La Semana Santa no es un negocio ni un escaparate para polémicas absurdas. Es un tiempo de recogimiento, devoción y respeto por lo sagrado. Este cartel no representa nada de eso y por eso debe ser retirado”. El IPSE también ha instado a la sociedad civil y a los fieles a expresar su rechazo ante este tipo de provocaciones, defendiendo la dignidad de nuestras tradiciones y de nuestra fe.