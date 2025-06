Alcaraz - Bautista, en directo hoy: semifinal del torneo de Queen's 2025

El primer set de Alcaraz fue tan académico y se resolvió de una forma tan canónica que resultó hasta previsible. Carlitos se lo tomó un poco a capítulo de tanteo. Todo lo contrario que el francés. A Rinderknech le precedían sus ilustres víctimas en el torneo que se disputa en el barrio de Fulham. Se había cargado a Shelton y Opelka y durante diez juegos hizo todo lo que debía. Su planteamiento fue intachable. Buenos primeros, buenas derechas, puntos cortos y sin transmitir una duda. Carlitos no le consiguió generar problemas con el resto, no pude moverle mucho y no consiguió hacerle jugar. Así que el francés alcanzó sano y salvo el décimo juego, pero cuando aspiraba a que todo se resolviera en el desempate tembló. Falló una derecha a media altura a media pista; no acertó en un saque-volea con el segundo servicio y Alcaraz olió la sangre y conectó una derecha ganadora para aprovechar la primera oportunidad de break que tuvo. La ruptura le dio la ocasión de cerrar el set de inmediato. No requirió de los trabajos forzados que había vivido ante Munar...SEGUIR LEYENDO