Felipe González critica que Montero compatibilice Ministerio y PSOE-A: "No puede estar repartiendo y ser candidata"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado este miércoles que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compatibilice este cargo institucional con su nueva responsabilidad orgánica como secretaría general del PSOE de Andalucía.

"No porque lo diga la Constitución o la ley, por sentido común, quien está sentado en la caja no puede estar repartiendo lo que tiene en la caja y ser candidato de tal o de cual cosa", ha afirmado durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en cuya parte abierta al público han participado también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de AVE, Vicente Boluda.

González también se ha referido a la propuesta de Montero para condonar 83.252 millones de la deuda de las comunidades autónomas y ha afirmado que "quitar deuda a una comunidad autónoma no significa quitar deuda a los españoles", sino "cambiar la deuda de aquí a aquí, pero no es quitarla".

"La Comunitat Valenciana está infrafinanciada por mucho tiempo y hasta que no se arregle de verdad la financiación de las comunidades autónomas, vamos a tener el problema de en cuánto va a estar infrafinanciada. ¿Cuánto le van a quitar ahora de deuda? No van a quitar nada de deuda o de interés, no digo a la Comunitat Valenciana, a nadie, es mentira. La deuda nos la vamos a tragar, la vamos a pagar de una manera o de otra, da igual, pero nos la vamos a tragar entre todos", ha aseverado.

Felipe González ha defendido durante su intervención que "se tienen que poner de acuerdo las grandes fuerzas políticas para no dejarse arrastrar por las demagogias, perfectamente explicables, no digo justificables, de los pequeños".

Asimismo, ha expuesto que "gobernar es dar previsibilidad" a la población y a los actores económicos, y que esto se hace mediante la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado, pero que él no está de acuerdo en que ahora se den las condiciones y sea el momento para "discutirlos".

"Los presupuestos se presentan, de acuerdo con la Constitución, tres meses antes de acabar el año, el pasado. ¿Qué presupuesto vamos a discutir si no hay presupuestos? Todo lo que se haga generará desconfianza y tensiones", ha advertido.