El PP empeña su palabra: la Junta finalizará la presa de Alcolea porque es "fundamental" para la provincia

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha garantizado que la Junta finalizará la presa de Alcolea, una vez que el Gobierno finalice la cesión y firme el protocolo del acuerdo, ya que es "un compromiso del Gobierno de Juanma Moreno" y es una infraestructura "fundamental" para todos los sectores de la provincia.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente provincial de los populares onubenses ha señalado que desde que comenzó la legislatura, el presidente, Juanma Moreno, asumió el "compromiso" de finalizar la presa.

"Han pasado tres años, y desde entonces está pidiendo al Gobierno de España que si no es capaz o no quiere ejecutar las obras de la presa de Alcolea, que transfiera las competencias, que él las hace. Parece ser, según anunció hace unos días tanto el presidente como el consejero de Agricultura, que el acuerdo está prácticamente cerrado", ha abundado.

En este sentido, el popular ha insistido en que "lo que interesa ya" es que se plasme la firma en el acuerdo para que "en cuanto llegue ese momento la Junta de Andalucía asuma sus competencias y comience el procedimiento administrativo para la adjudicación de la organización de las obras".

"Obra fundamental para Huelva, para todo, abastecimiento, para evitar inundaciones en la zona del entorno del río Odiel, sobre todo para Gibraleón, y para nuestra agricultura, para nuestra minería, para nuestra industria, vital, y para el abastecimiento humano, por supuesto también", ha señalado.

Asimismo, en cuanto a las dudas manifestadas por el PSOE a que la Junta vaya a finalizar la obras, el popular le has retado a que "transfieran las competencias y entonces que hablen si no se pone en marcha". "Pero no me cabe la menor duda de que, como ha hecho Juanma Moreno con todos los compromisos de esta provincia, que ha cumplido con todos, absolutamente con todos, también va a cumplir con la presa de Alcolea".

TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Por otro lado, el popular también se ha referido a las obras del desdoble del túnel de San Silvestre, "otra obra no solo fundamental, sino imprescindible para la provincia y para poder llevar el agua para el trasvase del Condado".

Por ello, ha insistido en que "sin desdoblar el túnel de San Silvestre, difícilmente se pueden ejecutar las obras y poner en marcha la ley del trasvase".

"Pero lo que más me preocupa son las mentiras y la desfachatez del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, con la provincia de Huelva, porque no se le cae la cara de vergüenza de estar mintiendo permanentemente con esta obra", ha valorado.

Al respecto, González ha confesado que ha perdido la cuenta de "todas las fechas que han dado", pero "lo único cierto y verdad es que las obras no han comenzado".

"Otra obra también necesaria para el futuro de Huelva. Y son obras de poco dinero, estamos hablando de 60, 70, 80 millones de euros, que eso es una miseria para el Gobierno central. Por tanto, es una muestra más del olvido al que el Gobierno de Sánchez y de Montero tiene sometido a la provincia de Huelva", ha finalizado.