Jaén y Córdoba registran más suicidios que muertes naturales

Dos suicidios cada día, de media, cada año. Los forenses certificaron 783 suicidios, la mayoría por ahorcamiento, y 67 homicidios, principalmente con arma blanca y de fuego. Por cada homicidio, se producen casi doce suicidios. Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) de Andalucía, dependientes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, realizaron 4.676 autopsias durante 2023, que determinaron que más de la mitad de los casos fueron muertes naturales –sobre todo derivadas de enfermedades circulatorias– y entre las muertes accidentales, las principales causas fueron los siniestros de tráfico, aunque cada vez se producen más por caídas fortuitas. Las memorias de los Imlcf revelan también que en provincias como Jaén y Córdoba los suicidios superan a los accidentes entre las muertes no naturales, un dato que el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, califica como «preocupante». El titular de Justicia considera necesario que «le prestemos atención y lo abordemos de forma multidisciplinar, entre todas las administraciones, ya que no es algo que esté pasando solo en Andalucía». Alcalá la Real (Jaén), el municipio con mayor tasa de suicidios del país. La media de suicidios en España es de 13 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Alcalá la Real esa cifra sube hasta 25 casos.

Por provincias, en Málaga se certificaron 126 suicidios y 11 homicidios. En una treintena de casos no se pudo determinar la causa del deceso. En Granada, se certificaron 104 suicidios y 11 homicidios. Las autopsias realizadas en el Instituto de Medicina Legal de Granada revelaron un aumento de muertes súbitas naturales. Los forenses jienenses analizaron 285 cuerpos de fallecidos y certificaron 148 casos de muerte natural, 57 accidentales, 64 personas que se quitaron la vida y hubo dos homicidios. El 58% de las autopsias realizadas en el Instituto de Medicina Legal de Almería revelaron muertes no naturales, entre ellas ocho homicidios. Los forenses en la provina almeriense practicaron en 2023 un total de 341 autopsias, el 41,7% resultaron ser muertes naturales (142) y el 58,3% violentas (la mayoría accidentales, 113, seguidas de los suicidios, con 77 casos, y ocho homicidios, una tasa muy alta por 100.000 habitantes respecto a otras provincias españolas). Solo en un caso no se pudo determinar la causa de la muerte. En Córdoba, los forenses analizaron 321 cuerpos y determinaron que 167 murieron de forma natural, 77 se quitaron la vida, 53 sufrieron diversos siniestros y tres fueron víctimas de homicidios. Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cádiz practicaron en 2023 un total de 706 autopsias, de las que la mayoría resultaron ser muertes naturales (357) y el 46,7% violentas (principalmente accidentales, 204, seguidas de los suicidios, con 116 casos, y diez homicidios). En 19 casos no se pudo determinar la causa de la muerte. En Sevilla se realizaron el año pasado 1.116 autopsias que revelaron que el 57% de las personas fallecieron por causas naturales (635) y un 42,2% fueron muertes calificadas como violentas, la mayoría por accidentes (277) si bien también certificaron 177 suicidios y 18 homicidios. En nueve casos no se pudo determinar la causa del deceso. En Huelva se realizaron el año pasado 272 autopsias que revelaron que más del 56% de los fallecimientos fueron por causas naturales (154), un 20% accidentales (55), un 15% suicidios (41) y un 1,4% homicidios (4 casos). En 18 casos, el análisis post morten no pudo aclarar las circunstancias exactas del deceso.

El perfil de los suicidas en Andalucía es el de un varón de mediana edad. El procedimiento más utilizado es el ahorcamiento, salvo en la provincia de Sevilla, donde la mayoría usaron un medio de transporte.

Los 783 suicidios que recogen los forenses en 2023 están por debajo de los 830 que registró el Instituto Nacional de Estadística en 2022 y de los 849 de 2021 pero por encima de los 701 que había en el año 2000, a comienzos de siglo. Más atrás en el tiempo, en 1980, los suicidios se situaban en 330 casos. Los intentos de suicidios actuales en la región están alrededor de 5.000 al año, un intento cada dos horas

Andalucía avanza en la aplicación del Código Suicidio para mejorar la atención a personas con riesgo suicida, con formación a profesionales de todos los ámbitos del sistema sanitario para lograr la máxima coordinación y optimización de recursos ante la activación del código suicida.