Andalucía mantiene congelado el precio de las matrículas universitarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto de precios públicos universitarios que implica para las familias andaluzas un ahorro de 46,8 millones de euros derivado de la aplicación de sus principales medidas. La norma, que se aplicará el próximo curso 2023/2024, rebaja los másteres habilitantes y congela el coste de los servicios académicos y

administrativos, por lo que las matrículas no subirán. El documento cuenta con el visto bueno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), máximo órgano de consulta,

planificación y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de universidades.

De acuerdo con el nuevo texto legal, los alumnos universitarios verán reducido para el próximo curso en un 8% el importe de los másteres habilitantes, que son los obligatorios

para el desempeño de una serie de profesiones reguladas, lo que supone 1,06 euros por crédito, al equipararse su precio al de los estudios de grado. La aplicación de esta rebaja tendrá un coste presupuestario estimado de 1,4 millones de euros en las cuentas de 2024.

Por otro lado, por la congelación de precios decretada, las instituciones académicas públicas continuarán aplicando una tasa de 12,62 euros por crédito en la primera matrícula de los grados, de forma que la región continúa situándose entre las comunidades más asequibles del sistema universitario nacional y dentro del marco general de contención o reducción progresiva de precios públicos establecida por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). De igual modo, tampoco suben los créditos de los másteres no habilitantes, por lo que se mantienen invariables en 13,68 euros. En Andalucía, en los casos de primera o segunda matrícula, se fija un valor único con independencia de la rama de conocimiento a la que pertenezcan los estudios deseados con el fin de no condicionar al estudiantado por razones económicas a la hora de elegir la titulación.

Igualmente, el nuevo decreto mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda. Gracias a esa bonificación, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% del precio, y realizar un máster prácticamente gratis. Este mecanismo pretende incentivar el esfuerzo y los buenos resultados académicos, garantizando la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior. Para el próximo ejercicio los presupuestos autonómicos reservarán una partida de 45,4 millones de euros, que podría alcanzar a 103.300 estudiantes. A esta actuación no sólo se acogen los estudiantes de las universidades públicas andaluzas, sino también aquellos que por razones personales o laborales realizan sus estudios en la UNED, así como los titulados en enseñanzas artísticas superiores.

PAGO FRACCIONADO

El texto regulador incluye también otras facilidades de pago de las matrículas universitarias que persiguen garantizar el acceso a la enseñanza superior y la igualdad de oportunidades. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de abonar el importe de las enseñanzas que se cursan de manera fraccionada hasta en ocho plazos. Con carácter excepcional, también se autoriza a las instituciones académicas públicas a establecer, de manera individualizada y con el fin de atender las especiales circunstancias que presenten los alumnos, un procedimiento de pago diferente, de manera que la falta de abono no implique el desistimiento automático de la matrícula. En el caso de las familias perceptoras de la prestación del Ingreso Mínimo Vital, están exentas de ese pago.

Una de las principales novedades de este decreto es que, por primera vez, Andalucía va a eximir al colectivo beneficiario de la Renta Mínima de Inserción Social, como una medida más del Gobierno andaluz a la hora de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y permitiendo que todas las personas tengan acceso a la educación superior con independencia de su situación económica.

A todo ello se suma la decisión de que las universidades públicas andaluzas no incrementen tampoco los precios de sus servicios administrativos, tanto de evaluación y pruebas como de expedición de títulos y tasas de secretaría. Además, para el estudiantado que haya superado las pruebas que le permitan obtener los créditos exigidos antes de que finalice el periodo durante el que se presta el servicio docente, el coste de dicho servicio deberá ajustarse al realmente dado, disminuyendo el importe global en la parte proporcional.

PRECIOS DE LOS CENTROS ADSCRITOS

El decreto publica igualmente los precios de los créditos de los estudios oficiales de grado y máster que se imparten en los centros de titularidad privada adscritos a las universidades públicas andaluzas. Con la publicación de esta información de servicio público, que se lleva a cabo desde 2020, se le facilita al alumno que quiera matricularse en uno de los 14 centros de estas características existentes en la comunidad la comparación de precios.

Con carácter general, los precios que aplican cada una de estas instituciones a su oferta académica oscilan entre los 17,80 y los 139,65 euros por crédito para los grados y entre

los 45 y los 148 euros en el caso de los másteres. Además de a estas cuantías, los estudiantes también tienen que hacer frente al 30% de los precios de los servicios académicos que rigen para todas las universidades públicas de Andalucía, que se abona a la institución docente a la que está adscrito el centro.