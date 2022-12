Juanma Moreno confirma la candidatura de la alcaldesa de Marbella

El presidente de la Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha confirmado que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, optará a la reelección como candidata de su partido porque “ahora mismo no hay nada nuevo” respecto al Ayuntamiento ni sobre ella, que no tiene “ningún tipo de investigación”. Ha defendido que “ahora mismo no hay nada nuevo respecto al Ayuntamiento de Marbella” y por tanto Ángeles Muñoz “va a ser la candidata” a las elecciones municipales de mayo.

Moreno ha explicado a los periodistas, antes de un acto como presidente de la Junta, que están haciendo encuestas en todas las capitales de provincia y en los municipios de más de 100.000 habitantes -lo que incluye a Marbella-, para conocer las posibilidades “reales” de mantener la Alcaldía o de acceder al poder municipal. Ha insistido en que Muñoz no tiene “ningún tipo de investigación”, ni por parte de las autoridades judiciales ni de la Agencia Tributaria, y la regidora “ha planteado que ella es ajena, y el Ayuntamiento, de cualquier otra actuación en torno a su marido o hijastro”.

Moreno ha asegurado que habló con ella “ya hace algún tiempo”, pero que en las últimas semanas no lo ha hecho. La polémica ha acompañado a la alcaldesa por el caso de presunto narcotráfico y blanqueo de su marido y un hijo de éste, así como por su incremento patrimonial de los últimos años.

“CAMPAÑA DE ACOSO”

Por su parte, la alcaldesa Ángeles Muñoz ha dado las gracias este viernes, tras conocerse que será candidata a compañeros, ciudadanos y vecinos y ha insistido en la “campaña absolutamente política y de acoso” en relación con la polémica pública que envuelve a su figura, por el hecho de la investigación judicial abierta sobre la implicación de su marido y su hijastro en una trama delictiva. Así lo ha señalado Muñoz tras ser cuestionada por los periodistas a la salida de un acto y una vez que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha confirmado que iba a ser la candidata a la Alcaldía. “Le doy las gracias a todos mis compañeros y a muchísimos ciudadanos y vecinos que ven una campaña absolutamente política y de acoso; muchos socialistas también, que me han mostrado su cariño. Muchísimas gracias”, ha señalado.