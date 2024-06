La Costa del Sol, contra la «turismofobia»

La Costa del Sol no teme la llamada «turistificación» porque vive de los visitantes y de toda la industria que genera, con un impacto de 14 millones de euros anuales. Así, mientras ciudades como Barcelona o Santiago de Compostela ponen coto a los pisos turísticos, en la provincia de Málaga la máxima es la de «cuidar el turismo, porque es bueno para todos», como reza el eslogan de la campaña de la Diputación para este temporada estival. «Si los turistas se preguntan si son bienvenidos en la Costa del Sol nos habremos pegado un tiro en el pie y después vendrán los llantos», destacó Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol, durante una rueda de prensa para presentar las previsiones turísticas para este verano.

Salado habló de cifras récord y de la importancia de cuidar un sector que da trabajo en la provincia de Málaga a más de 124.000 personas, por lo que pidió poner fin a «la demagogia y los bulos». Desde las administración provincial temen que la «turismofobia» instalada en otras partes de España llegue también a Málaga, teniendo en cuenta que ya hay convocada una manifestación para el próximo día 29 contra el impacto del turismo masivo.

«Es una enorme irresponsabilidad hacer campañas contra el turista y culpar injustamente al sector de problemas que son generados por la falta de inversiones públicas. El turismo no tiene la culpa de que no se hagan autovías nuevas, el tren de la Costa del Sol, desaladoras a tiempo o que no se construyan las VPO que se prometen en campaña electoral», afirmó Salado, haciendo hincapié en la importancia de la industria turística en la economía de la zona: «Se oyen y se leen muchas tonterías y bulos, pero el impacto del turismo es de 337 millones en la agricultura y pesca, de 600 millones en la energia, de 2.379 en el comercio, de 5.200 en el transporte, de 329 en la cultura y el ocio... En total más de 14.000 millones de euros», subrayó el presidente de la Diputación de la Costa del Sol.

Crece el turismo internacional

El presidente de la Diputación de Málaga se mostró convencido de que éste será un verano de récord en la Costa del Sol teniendo en cuenta el buen arranque de año: los hoteles acogieron entre enero y abril a 2,2 millones de turistas, un 8% más interanual; las pernoctaciones se elevaron un 12% hasta los 8 millones y la ocupación hotelera media fue de un «espectacular» 70%. Este crecimiento se atribuye, sobre todo, al turismo internacional que subió un 16%, mientras que el turismo nacional decreció un 3,6%.

De cara al verano, se espera un incremento del 10,8% en la oferta de asientos aéreos, con un total estimado de 5,6 millones de plazas. Los mercados consolidados como Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos e Italia muestran crecimientos significativos.