Estepona, primer municipio de la Costa del Sol que anuncia que permitirá llenar piscinas

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha asegurado este jueves que su municipio permitirá este verano el llenado de piscinas particulares, convirtiéndose en la primera localidad de la Costa del Sol que anuncia que va a autorizar el uso de agua en estas instalaciones.

"No hemos encontrado ninguna justificación para que unas piscinas estén abiertas y otras no. Cuesta mucho entender que determinadas piscinas estén abiertas y otras no se puedan utilizar", ha afirmado García Urbano durante su participación en un foro sobre agua organizado en Málaga por el diario 'Sur'.

Por eso, ha dicho el alcalde, en Estepona tienen "muy claro" que sí van a autorizar el llenado de piscinas privadas, una decisión que la Junta de Andalucía ha dejado en manos de los ayuntamientos.

García Urbano ha recordado que el 76 % del consumo total de agua corresponde al uso agrícola, el 7 % a la industria, el 16 % al ámbito urbano y solo el 1 % a piscinas y zonas verdes.

"Cuando uno toma la medida de cercenar el uso de piscinas y zonas verdes ha de tener claro que como mucho conseguirá ahorrar el 1 % del consumo total", ha subrayado el alcalde, que por eso ha tildado de medida "placebo" prohibir el llenado de las instalaciones particulares.

Ha avanzado, además, que su municipio estudia crear una especie de "etiqueta de piscina ecológica" de cara a 2025, para que aquellas instalaciones que cumplan una serie de requisitos medioambientales puedan obtener este sello y tener garantizada su apertura siempre, independientemente de los períodos de sequía que puedan producirse.

En el evento ha participado también la concejal de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, Penélope Gómez, quien ha explicado que la capital aún no ha tomado una decisión sobre las piscinas y que está "calculando qué supone realmente" su llenado.

"Tenemos como más claro que las comunitarias deberían abrirse, pero con las privadas queremos tomar la decisión de forma consensuada con los vecinos, para que no haya agravios comparativos. Creo que es lo más justo", ha declarado la edil.

También el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña ha apostado por adoptar una solución "conjunta y consensuada", mientras que el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha apuntado que la clave está en respetar el consumo máximo de 200 litros por persona y día.

Todos los ponentes han coincidido en destacar que las lluvias de Semana Santa han dado una tregua a Málaga, una de las zonas de Andalucía más afectadas por la sequía, aunque sigue siendo necesario tomar las medidas que permitan garantizar el suministro de agua potable en el futuro, como por ejemplo con la construcción de desaladoras.

El alcalde de Estepona ha comentado, en este sentido, que la Costa del Sol ha estado "a punto de tener una catástrofe socioeconómica sin precedentes" por la sequía. Se ha mostrado convencido, en cualquier caso, de que las administraciones adoptarán las decisiones pertinentes para que ni en 2025 ni en el futuro se repitan situaciones de estrés hídrico como la de este 2024