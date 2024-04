Sacan a la luz un informe de 2015 que demuestra la "viabilidad" del tren litoral

"No hay un solo papel sobre el que avanzar", aseguró el ministro de Transporte, Óscar Puente, hace una semana al ser preguntado por el futuro del tren litoral. Ahora, el PP andaluz ha sacado a la luz un estudio informativo de octubre de 2015 sobre el "nuevo acceso ferroviario a Marbella y Estepona" realizado por el Ineco –la empresa pública del Ministerio de transportes, Movilidad y Agenda Urbana– en el que se trazan dos alternativas para poner en marcha el tren de la Costa del Sol.

La presidenta del PP en Málaga, Patricia Navarro; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; junto a otros alcaldes de la Costa del Sol y los presidentes de las Mancomunidades de la Costal del Sol y el Campo de Gibraltar, se han reunido hoy en Marbella para reivindicar una vez más esta conexión ferroviaria y mostrar la existencia de un primer documento que en 2015 pone ya sobre la mesa del Gobierno central la posibilidad de avanzar en el proyecto del tren litoral.

"El último proyecto que obra en poder se inició en 2015 y se presentó en 2018 por parte de Íñigo de la Serna, exministro del Gobierno de Rajoy", ha señalado Navarro durante su intervención. Se trata, según la presidenta del PP malagueño, de un documento "que demuestra que Óscar Puente mentía hace una semana cuando decía que no había papeles que demostraran la rentabilidad, viabilidad y necesidad" de la conexión ferroviaria.

Navarro ha aprovechado la ocasión para anunciar que el secretario general del Partido Popular, José Ramón Carmona, llevará a la Subdelegación del Gobierno "este plan para refrescar la memoria y compensar cualquier pérdida de papeles en el Ministerio de Fomento".

Asimismo, la presidenta provincial ha insistido en esa “triple discriminación” que supone la ausencia de tren para muchos municipios de la Costa del Sol y que responde a la propia falta de tren, al hecho de que vecinos y visitantes tengan que pagar por usar una vía de alta capacidad y porque se les excluye de la gratuidad del billete de la que disfrutan los municipios donde sí llega el Cercanías. "Marbella es la única ciudad de más de 100.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria alguna, ni para pasajeros ni para mercancías. Marbella va ya camino de los 200.000 habitantes y lo rebasan muchas personas que vienen de visita durante el año", ha recordado.

Además, Navarro ha criticado a los socialistas de Málaga que "ahora tratan de tapar esas afirmaciones considerando que el Cercanías debe avanzar hacia Marbella”, punto en el que ha lamentado la “miopía” del PSOE malagueño. “Hablamos de cohesión social, de vertebración territorial y de futuro, así que si el PSOE tiene la voluntad de apoyar esta iniciativa del tren de la Costa hasta Algeciras tiene varias oportunidades de oro por delante”, ha dicho, en alusión a la votación el próximo jueves en el pleno del Parlamento andaluz de una Proposición No de Ley (PNL) en la que el PP solicita al Gobierno partidas para impulsar este proyecto y la suspensión del peaje hasta que se materialice esta solución ferroviaria; iniciativa que los populares llevarán también al Congreso y al Senado.

Por su parte, la alcaldesa de Marbella ha tachado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de"actuar con mentiras en favor de un desequilibrio permanente" en relación al tren litoral. Muñoz, que ha situado a Algeciras como el "aliado principal", ha insistido en que el estudio que hoy han sacado a la luz se lleva fraguando "desde 2013", presentándose en Marbella y "concluyendo que la que la mejor alternativa era la que aprovechaba el corredor de la A-7".

El alcalde de Algeciras ha asegurado que "pensar que el Campo de Gibraltar no es parte de la Costa del Sol es una visión miope que no está acorde con la realidad". Asimismo, Landaluce ha destacado que “ya en el año 1862 se hablaba en el Senado de unir Algeciras por ferrocarril”, instando al Gobierno a no tener una “visión miope” respecto al desarrollo y potencial de Málaga y Cádiz. “Ni es una ocurrencia de entonces, ni de ahora”, ha subrayado el regidor algecireño, que ha considerado que esta infraestructura puede acabar con el desempleo, "una de las lacras que arrastra el Campo de Gibraltar", ha concluido.

El informe

El informe de 106 páginas "Estudio Informativo del Nuevo Acceso Ferroviario a Marbella y Estepona" al que ha tenido acceso LA RAZÓN detalla los antecedentes, objetivos, características, ubicación y alternativas del proyecto ferroviario para conectar las ciudades de Fuengirola, Marbella y Estepona a lo largo de la Costa del Sol. Iniciado en respuesta a estudios previos y la necesidad reconocida de mejorar la conectividad y la movilidad en esta zona densamente poblada, busca extender y optimizar la red de cercanías existente entre Málaga y Fuengirola hacia el oeste (Estepona).

El documento presenta un análisis detallado de dos alternativas principales para la ruta del ferrocarril, denominadas Alternativa A-7 y Alternativa Mixta, junto con una variante de la Alternativa Mixta. Se describe la longitud, ubicación y los métodos de construcción propuestos para cada alternativa, incluyendo secciones en superficie, túneles, viaductos y otros elementos estructurales. La "Alternativa A-7" es mayormente subterránea y busca minimizar el impacto visual y ambiental, mientras que la "Alternativa Mixta" incluye una combinación de secciones en superficie y subterráneas, adaptándose a las características topográficas y urbanísticas de la región.

El estudio también evalúa los impactos potenciales de las alternativas sobre el medioambiente, la hidrología, la geomorfología, la vegetación, la fauna y el patrimonio cultural y arqueológico de la zona. Se consideran las repercusiones sobre espacios naturales protegidos, incluyendo aquellos designados dentro de la Red Natura 2000 y se proponen medidas para mitigar los impactos negativos. La importancia estratégica del proyecto para el desarrollo socioeconómico y turístico de la Costa del Sol es un tema recurrente a lo largo del documento, que resalta la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte en una de las regiones más visitadas de España.