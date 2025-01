El sorteo de 'El niño' reparte pellizcos del segundo y tercer premio en cinco municipios malagueños

El Sorteo Extraordinario de 'El Niño' ha dejado este año pellizcos del segundo y tercer premio, que han recaído en los números 06.766 y 66.777, respectivamente, que se han vendido en cinco municipios de la provincia de Málaga, sobre todo en varias administraciones de la capital.

Así, el segundo premio, el 06.766, con 750.000 euros a la serie, se ha vendido en la calle Abdalajís, 4, de la capital; y en Marbella, en la carretera de Cádiz, 179, en un estanco ubicado junto a un restaurante, la venta Los Pacos, cuyo encargado ha expresado "mucha emoción" por haber dado la suerte.

En declaraciones a Europa Press, Paco Sánchez, que lleva unos 35 años vendiendo lotería, ha asegurado que en esta ocasión ha sido un décimo, aunque en este tiempo han dado muchos premios, como un millón de euros hace poco en el suplemento de la Primitiva, que ganó una mujer, la cual "vino a vernos y darnos un regalo" en agradecimiento.

Por su parte, el tercer premio, el 66.777, con 250.000 euros a la serie, ha sido repartido por la provincia, vendiéndose en el núcleo de Torre del Mar de la localidad malagueña de Vélez-Málaga; además de en la capital y en los municipios de Rincón de la Victoria y Cártama.

En la avenida de Andalucía, 85, de Torre del Mar, en Vélez, está Dolores, que, según ha señalado a Europa Press, ha vendido al parecer cuatro décimos, y que ha dicho que se ha "vuelto loca porque me he llevado una alegría inmensa".

Lleva "toda una vida" en este negocio, más de 40 años, tiempo en el que ha entregado siempre premios en el Sorteo de Navidad y algo menos para 'El niño'. Aunque dice que tiene edad de estar jubilada, "esto me gusta, todavía me encuentro activa, y además, como tengo esta gracia de dar tantos premios, igual me quito de aquí y se va la suerte", ha bromeado.

En la calle Catapilco, de la zona de Puerta Blanca de la capital, está la administración número 51, la Gata Loca, un establecimiento que ha vendido varios décimos de este sorteo, según ha dicho Juan, que es el dueño junto con su mujer Nadia, de esta administración que lleva poco tiempo, pero que ya ha repartido muchos premios.

"Estamos muy, muy contentos, de repartir muchos premios", ha asegurado, recordando que en el Sorteo de Navidad de este año ya dieron un cuarto premio y que aunque solo llevan desde 2017 abiertos ya han dado suerte en múltiples ocasiones; "estamos en racha", ha apuntado.

Este tercer premio también se ha vendido en el Centro Comercial de Rincón de la Victoria (Málaga), en el municipio de Cártama y en otras administraciones de la capital, como las ubicadas en calle Madre Salesa, 8, que se llama 'El gato de oro'; y una en el aeropuerto malagueño.

Desde el aeródromo, el gerente de esta administración de loterías, Rafael Galdón, ha asegurado que tampoco es la primera vez que entregan un premio en estos sorteos, ya que aunque solo llevan tres años abiertos, cada uno de ellos ha entregado un premio de Navidad, además de otros sorteos. "Muy contentos, ya no lo esperábamos este año, pero estamos tocados por la suerte", ha señalado.