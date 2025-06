El puerto de Málaga, destino «muy competitivo» en el sector de cruceros

El sector de los cruceros encara un verano 2025 positivo. Se trata de un segmento que prevé superar este ejercicio las trescientas escalas y continuar un marco de crecimiento adecuado y «sostenido, totalmente acompasado» a la realidad y necesidades del turismo.

La gerente de la empresa Málagaport, Pilar Fernández-Fígares, reconoce que buena parte del «éxito» se debe a que Málaga «es una ciudad muy amable con los cruceros, con una oferta gastronómica y cultural, que se antoja fundamental para el crucerista, que busca experiencias en el destino». La evolución del segmento en el destino Costa del Sol «no presenta cambios abruptos sino un crecimiento prudente», que va acompañado de un «importante impacto económico» para la ciudad y provincia que se vanagloria de ser un destino «muy competitivo» en este ámbito.

No obstante, advierte que es necesario « crecer de manera pausada, porque la ciudad ha de tener el suficiente músculo para absorber ese potencial mercado emisor» del que dice que «aquí no genera rechazo como puede ocurrir en otros puertos, sino que, el malagueño está contento y convive encantado con los cruceristas». Según Fernández-Fígares, «los que vienen quieren repetir, y recomiendan la ciudad sin ningún tipo de reservas», explica para subrayar que «no estamos en momentos como los que están atraviesan Barcelona o Venecia».

Pese a que Málaga no es puerto base, la gerente de Málagaport aplaude que «las navieras, ven el puerto de Málaga con muy buenos ojos, adoran el Palmeral de las Sorpresas, es la joya de la corona y les encantaría poder atracar ahí». Es el enclave reservado a navieras de lujo y sector Premium, no en vano, los cruceros estándar no tienen cabida en esa instalación ya que sobrepasan los 200 metros de eslora máximos que puede atracar en el Palmeral de las Sorpresas.

La estación de cruceros de Málaga en la que se atracan «tiene unas terminales de primer nivel, que son sin duda envidiadas por muchos otros puertos». Días atrás se presentaron los resultados del estudio «Análisis del Destino Málaga para el Pasajero de Crucero 2024», que sitúa a Málaga como un destino altamente valorado por quienes llegan a la ciudad en un crucero. El documento, elaborado a partir de encuestas a 331 cruceristas de 29 nacionalidades, sitúa la satisfacción con el destino en una puntuación media de 9,06 sobre 10. Hospitalidad (8,9), instalaciones portuarias (8,6) y sostenibilidad socioeconómica (8,58) emergen en el documento como aspectos mejor valorados.

Por su parte, la reputación del destino cuestionada a los cruceristas obtiene una media de 8,9, mientras que la intención de recomendar Málaga se sitúa en 9,1. Además, los aspectos con mayor margen de mejora, según los cruceristas, son la saturación urbana (7,23) y el tráfico (7,98).

El estudio diferencia entre pasajeros de cruceros estándar y de lujo, y aunque ambos valoran positivamente el destino, los de lujo tienden a ofrecer puntuaciones ligeramente más altas.

Por último, el análisis refleja una fuerte correlación entre aspectos como una experiencia positiva, la satisfacción y la fidelización del destino; así, la hospitalidad, la oferta de actividades y la sostenibilidad ambiental inciden de forma significativa.