Más de 20.000 firmas para la impugnación del examen de Matemáticas II de la Selectividad 2023 en Andalucía

El polémico examen de Matemáticas II de la Selectividad 2023 en Andalucía no sólo ha despertado indignación sino que se ha iniciado una recogida de firmas, que ya supera las 20.000 adscripciones, para su impugnación.

"Mediante las firmas de todos los andaluces que NO estamos de acuerdo con el examen de matemáticas II de selectividad de junio de 2022/2023, podemos lograr la impugnación del mismo, y luchar así por nuestro futuro, y para que un examen no nos arruine todo el esfuerzo dedicado durante nuestra preparación para selectividad", señala el portal Change.org. El fin último de la impugnación es que el examen en cuestión no cuente para la nota de la PEvAU.

La petición está recibiendo múltiples adhesiones, que son argumentadas por los firmantes. "Soy profesor de Estructuras Algebraicas para la Computación y no entiendo la razón para ponerle un examen tan jodido a los chavales. ¡No se lo merecen!", señala F. Vega. La profesora universitaria Rosario Cubero indica: "Soy profesora en la Universidad de Sevilla. Me parece un sinsentido examinar de competencias que no se han trabajado, que no se han enseñado, que no se corresponden con el nivel de estudios y que no sirven en absoluto para seleccionar a los médicos/as, enfermeros/as, ingenieros/as que son el futuro de todos nosotros. Un sistema educativo y de formación absurdo e incompetente".

Por su parte, la alumna Marta Pedraza comenta: "He estudiado y me he esforzado durante dos años para un examen que define mi futuro. No siento que se me haya evaluado de mis conocimientos, sino que se han tergiversado los enunciados lo máximo posible para que ni siquiera se puedan comprender. Si de verdad quieren evaluarnos de nuestro temario que pongan enunciados concretos y bien explicados. No entiendo la necesidad de dificultarlos para que la gente no los entienda. Una decepción".

Al polémico examen de Matemáticas se ha unido además la dificultad de la prueba de Latín, calificada por los alumnos como "una masacre".

Las reacciones al examen de Matemáticas II han trascendido al mundo académico. El juez de Menores Emilio Calatayud ha indicado en su blog en Ideal de Granada: "Dicen los chavales que el examen de Matemáticas que les han puesto en la Selectividad (alias Evau) parecía hecho por el diablo. Ha sido más difícil que las pruebas para entrar en la NASA. Un poquito de por favor, que los estudiantes también son ‘personas humanas’. A este paso nadie va a querer dedicarse a la ciencia en España".