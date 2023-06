Más de 824.000 personas atendidas por Cruz Roja en 2022 en Andalucía

Cruz Roja ha atendido a más de 824.00 personas en Andalucía a lo largo de 2022, gracias a la actuación de más de 40.000 voluntarios. Así se desprende de la Memoria de Actividad de la organización, cuyos datos han sido presentados este mares ante los medios de comunicación por la nueva presidenta autonómica de Cruz Roja en Andalucía, Rosario García, nombrada el pasado mes de mayo en sustitución de María del Mar Pageo tras su nombramiento como presidenta nacional.

"Esta presentación de nuestros datos de actividad es un ejercicio de transparencia, con el que queremos rendir cuentas ante la sociedad, y mostrar los frutos de nuestro trabajo", ha explicado Rosario García. "También es una magnífica oportunidad para dar las gracias, por un lado, a la sociedad en general que en diferentes ocasiones nos ha apoyado. Y por supuesto a las 40.460 personas voluntarias que hacen posible nuestra labor social y humanitaria, y a las 157.300 personas y empresas socias que son ejemplo de compromiso y solidaridad", ha añadido.

Además, ha querido dar las gracias a las empresas colaboradoras y administraciones públicas que "a lo largo de 2022 han tejido alianzas fundamentales con Cruz Roja, y a todo el equipo técnico de Cruz Roja, formado por casi 2.000 personas, que da soporte a la acción voluntaria en su actividad diaria".

La organización ha destacado que tanto el número de voluntarios como de socios se incrementó notablemente durante la pandemia y en 2022 ha seguido incrementándose. "De esto se desprende que la llama de la solidaridad sigue encendida, a pesar de las muchas dificultades que también voluntarios y voluntarias y las personas socias están atravesando", ha afirmado García, que también ha querido destacar la "gran capilaridad" de la organización: "Cruz Roja está presente en 242 localidades de Andalucía, nuestra actividad llega a 778 municipios de la región, es decir, prácticamente a todo el territorio andaluz".

De las más de 874.000 personas que participaron en los proyectos sociales de Cruz Roja en Andalucía en 2022, un total de 392.000 recibieron atención directa por parte del voluntariado, y 482.000 participaron en actividades de sensibilización con el entorno.

La Memoria de Cruz Roja refleja lo diversa y extensa que resulta su actividad. "Nuestra actividad se realiza desde diferentes enfoques y áreas porque sigue un modelo de atención integral a las personas", ha explicado la presidenta, para añadir que "quienes se acercan a Cruz Roja no llegan con una sola necesidad: por ejemplo, pueden recurrir a Cruz Roja porque no pueden pagar una factura, pero detectamos que también tiene problemas para acceder a un empleo, o sus hijos sufren fracaso escolar, o detectamos problemas de salud mental o que su vivienda no es eficiente, etcétera".

CRISIS DE UCRANIA: SE TRIPLICAN LAS PLAZAS DE ACOGIDA

Rosario García ha destacado que "2022 ha sido un año muy marcado por el conflicto de Ucrania y la crisis de refugiados ucranianos, en la que Cruz Roja ha demostrado sus fortalezas para una respuesta integral a una emergencia social, como ya ocurrió con la pandemia del coronavirus". La organización llegó a triplicar el pasado año el número de plazas de acogida, pasando de las 625 que estaban activas en febrero de 2022 a las 1.526 actuales. En algunos momentos se ha llegado a alcanzar las 2.142 plazas.

"Además de las plazas de acogida, hay toda una maquinaria humanitaria detrás que demostró estar bien engrasada. Nos llegaron cientos de llamadas de ayuntamientos, policías y particulares que recurrían a Cruz Roja cuando llegaban personas refugiadas a sus localidades. Y en esta labor coordinada han intervenido desde todas las áreas de Cruz Roja", ha recordado. Según los datos ofrecidos en la Memoria de Actividad, de las 11.730 personas solicitantes de asilo y refugiadas atendidas por Cruz Roja en Andalucía durante 2022, el 53% eran de origen ucraniano.

García ha hecho un llamamiento a la sociedad para "mantener la solidaridad que se vivió hace un año hacia las personas ucranianas, para facilitar su integración un año después".

En Andalucía, un total de 168.250 personas atendidas por Cruz Roja se encontraban en 2022 en una situación de "extrema vulnerabilidad". Debido a ello, la mayoría no podían cubrir sus necesidades básicas. En este colectivo se enmarcan, por ejemplo, las personas sin hogar, pero también otros diversos perfiles a los que la organización ha dado una respuesta integral.

Cruz Roja, además de la ayuda directa a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, ha subrayado que también ha realizado en 2022 un importante papel de acompañamiento a los recursos sociales que prestan otras entidades y la administración. Por ejemplo, en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.

PLAN DE EMPLEO

El acceso al empleo también ha sido una de las principales líneas de actuación de Cruz Roja en 2022. Así, la organización ha expuesto que un total de 36.742 personas desempleadas han participado en acciones de empleo en Andalucía de las que casi 11.000 han seguido un itinerario laboral, que incluye orientación laboral, formación, intermediación y capacitaciones laborales. El 58% de las personas que realizaron este itinerario consiguieran un trabajo.

En este sentido, Rosario García ha aprovechado para dar las gracias a las más de 5.000 empresas que colaboraron en 2022 con el Plan de Empleo de Cruz Roja en Andalucía que ayudaron "a crear oportunidades laborales con las personas vulnerables".

SOLEDAD Y BRECHA DIGITAL

La presidenta autonómica también ha destacado algunos desafíos a los que la organización se enfrentó en 2022 y que seguirán siendo relevantes en 2023, como son la soledad no deseada, considerada una "pandemia invisible", así como las desigualdades provocadas por la brecha digital. Ambas afectan principalmente al colectivo de las personas mayores, aunque no solo a ellas.

En 2022, Cruz Roja prestó apoyo a más de 37.661 personas mayores y cuidadoras a través de programas dirigidos a reducir las consecuencias de la soledad, fomentando para ello un envejecimiento activo y saludable. Además del acompañamiento directo del voluntariado, Cruz Roja trabaja para crear entornos inclusivos, que contribuyan a prevenir situaciones de soledad.

También ha puesto especial énfasis en la importancia de "concienciarnos para reducir la discriminación que sufren las personas mayores debido a su edad", el llamado "edadismo". "Cuando no las escuchamos, cuando creemos que no tienen capacidad para hacer cosas, cuando no nos preocupamos por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, aumentamos el riesgo de que sufran aislamiento social", ha explicado.

Al igual que la soledad, la pandemia también agravó los problemas sociales derivados de la llamada brecha digital, que causa grandes desigualdades entre las personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías en una sociedad cada vez más digitalizada. Cruz Roja ha sido "punta de lanza" en lanzar iniciativas que contribuyan a mejorar las competencias digitales como el proyecto Click_A. "El pasado año acompañamos en materia de brecha digital a más de 10.100 personas en toda Andalucía", ha subrayado García.

OTROS COLECTIVOS VULNERABLES

La Memoria de Actividad de Cruz Roja también recoge los datos de atenciones a otros colectivos identificados por su vulnerabilidad, con los que interviene desde las diferentes áreas de conocimiento: como las personas inmigrantes (39.941 participaron en proyectos de Cruz Roja en 2022, principalmente a través de acciones de integración social); infancia y juventud (36.859 personas jóvenes recibieron ayuda del voluntariado en diferentes proyectos, sobre todo impulsados desde Cruz Roja Juventud); mujeres en dificultad social (8.281 mujeres participaron en proyectos específicos); y personas con problema de salud (18.454 atendidas).