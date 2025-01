Más de la mitad de los andaluces cree que la ministra debe dejar el Gobierno

La estrategia de Pedro Sánchez de colocar a sus ministros como jefes de la oposición en varias comunidades autónomas no es bien vista en Andalucía. La decisión que ha impuesto en los casos de Óscar López en la Comunidad de Madrid, Diana Morant en la Comunidad Valenciana o Pilar Alegría en Aragón, le pasa factura a María Jesús Montero. El 53% considera que debería abandonar sus responsabilidades en el Gobierno de España para dedicarse a hacer oposición en Andalucía y solo el 32,3% ve bien la compatibilidad de ambos cargos. Destaca que la mitad de los que se declaran votantes socialistas en Andalucía ven preferible que se centre en los problemas de la región en lugar de seguirlos desde la capital de España. Según los datos de NC Report para LA RAZÓN, el 71,9% de los andaluces considera que Montero no es una buena candidata para el PSOE y solo el 19,8% responde afirmativamente.

A la actual vicepresidenta primera del Gobierno le lastra su presencia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Casi la mitad de los encuestados (48,4%) califica de mala o muy mala su gestión como ministra; el 22,4 la considera regular; y solo el 22,3 como buena.

Encuesta Andalucía A. Cruz La Razón

Encuesta Andalucía A. Cruz La Razón

Con todo, uno de los principales problemas que deberá afrontar Montero en Andalucía es que el electorado la percibe como una de las artífices del «cupo catalán», la financiación privilegiada que el PSOE ha pactado con ERC y que prima a Cataluña sobre el resto de autonomías. La vicepresidenta, que fue el azote de Cristóbal Montoro durante su etapa como consejera de Hacienda andaluza en defensa de una financiación más justa para la comunidad, defiende el acuerdo con Cataluña. Los datos de NC Report señalan que el 62,2% de los andaluces afirma que Montero trata mejor a Cataluña que a Andalucía y solo uno de cada cuatro encuestados lo niega. El 27,8% que percibe este trato desigual en favor de la comunidad que preside Salvador Illa es votante del PSOE.

Por último, hay otra cuestión del amplio pasado político de Montero que tampoco gusta al electorado. Los andaluces no guardan buen recuerdo de los Gobiernos del PSOE en la comunidad y suspenden el legado socialista, otorgándole 4,1 puntos sobre 10. Además, casi el 80% vincula los nombres de Manuel Chaves y José Antonio Griñán con la corrupción pese a las decisiones del Tribunal Constitucional sobre los ERE. Montero ha defendido el legado de ambos ex presidentes y estuvo como consejera en ambos gobiernos. El electorado andaluz prefiere no mirar atrás.