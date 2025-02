Médicos andaluces amenazan con ir a la huelga contra decreto que los "alienta a irse a la privada"

Los médicos andaluces, representados por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), han mostrado su rechazo al borrador de la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad, ya que "los alienta a irse a la privada", y no descartan la convocatoria de una huelga más adelante. En rueda de prensa, el presidente del CACM, Alfonso Carmona, y del SMA, Rafael Ojeda, han explicado las reivindicaciones del colectivo y la oposición al borrador del Ministerio de Sanidad, contra el que han convocado movilizaciones en toda España el 10 de febrero en todos los centros sanitarios y el 13 de febrero una concentración en Madrid ante el Ministerio de Sanidad.

Además, los facultativos andaluces están convocados este jueves a un encuentro, presencial o telemático, en el Colegio de Médicos de Sevilla para exponer las reivindicaciones de este colectivo y las amenazas que supone para la profesión el borrador del Estatuto Marco. De hecho, el presidente del SMA ha avanzado que las movilizaciones no han hecho más que empezar y no descartan ninguna medida, incluida una huelga médica, aunque ha precisado que sería necesario el acuerdo y el consenso de todo el sector, al que ha llamado a la unidad para defender una postura común en la negociación con el Ministerio.

Según estas organizaciones, uno de los principales efectos de dicho Estatuto marco es que "alienta a los médicos a irse a la sanidad privada", ya que cuando se "presiona para que elijan entre la pública y la privada, eligen esta última" y ha añadido que esto sucede en la última década por el "maltrato a la pública". Han denunciado que el Ministerio está alimentando un debate sobre la obligación de la exclusividad en la pública para "desvirtuar las demandas de los colectivos médicos" y han censurado que de esa forma se está "coaccionando" a los médicos españoles, algo que no sucede en el resto de Europa.

"En España no hay menos médicos que en la Unión Europea sino que trabajan menos en la sanidad pública", por lo que han reclamado mejorar las condiciones laborales y retributivas de este colectivo con incentivos no solo económicos sino en carrera profesional y en formación. En ese sentido, han criticado la regulación que hace de las guardias el Estatuto marco dado que les obliga a 48 horas a la semana en cómputo cuatrimestral, por lo que una semana pueden trabajar sesenta horas, lo que tachan de "explotación laboral inaceptable", además de que las guardias localizadas no cotizan a la Seguridad Social. También piden una regulación propia para la profesión médica, puesto que el borrador de Estatuto los "coloca en el mismo grupo de clasificación profesional de otros colectivos con otra formación académica".