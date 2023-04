Los médicos andaluces retoman las protestas con huelgas semanales

El Sindicato Médico Andaluz (SMA), que representa al 95 por ciento de la plantilla de médicos en Andalucía, retoma este miércoles las movilizaciones con una manifestación que arrancará a las 11:30 horas desde la sede del Gobierno andaluz, el Palacio de San Telmo en Sevilla, para concluir a las 13:00 horas ante la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la Avenida de la Constitución de la capital hispalense. A la par, una jornada de huelga de doce horas, de 8,00 a 20,00 horas, a la que están llamados todos los facultativos de atención primaria del SAS. Estas jornadas de huelga se repetirán semanalmente, todos los miércoles, hasta el próximo 24 de mayo, justo antes de las elecciones municipales. La Consejería de Salud y Consumo ha fijado ya el 100 por 100 de servicios mínimos en las Urgencias y el 30 por ciento de las consultas ante la huelga convocada en Atención Primaria por SMA para los próximos miércoles.

"Nosotros seguiremos negociando con la Administración andaluza pero mientras que no haya una respuesta satisfactoria a las reivindicaciones de los facultativos, seguiremos con nuestro calendario de movilizaciones, que se prorrogará durante los próximos meses en toda Andalucía", han afirmado desde el Sindicato Médico Andaluz. Los médicos continúan sin una aplicación del acuerdo alcanzado el pasado 25 de enero. "No se han llegado a modificar ni las agendas, aún hay mucho por hacer y han pasado ya dos meses y medio y seguimos sin respuesta a la equiparación salarial entre atención primaria y hospitalaria", han subrayado los representantes médicos quienes insisten en que "aún no se ha planteado una solución para los servicios de urgencias y dispositivos de apoyo".

Además, continúan, "no se hay una actualización adecuada sobre los procedimientos de carrera profesional". En definitiva, "no hay una respuesta positiva ni actividad por parte de la Administración andaluza que indique la solución al conflicto y que nos haga desistir de la convocatoria de huelga, ni para este miércoles ni para los próximos", han concluido desde el Sindicato Médico Andaluz.