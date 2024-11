De nuevo a prisión provisional el varón investigado por violar y amenazar a su hija

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Coria del Río (Sevilla) ha emitido un auto, con el que ordena de nuevo prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el varón de un municipio aljarafeño investigado junto a su esposa por presuntos delitos de amenazas y coacciones respecto a la mayor de sus tres hijas, de 19 años de edad, siendo este hombre igualmente investigado por presunta agresión sexual continuada sobre esta hija suya.

En un auto emitido el pasado 6 de noviembre y recogido por Europa Press, el Juzgado número dos de Coria aborda esta causa en la que estos padres figuran como investigados por presuntos delitos de amenazas y coacciones respecto a su hija mayor de 19 años de edad, quien denunció a su progenitor por presuntos delitos de maltrato y agresión sexual continuada precisamente después de que su propia madre le hubiese denunciado primero, si bien esta última mujer habría retirado finalmente su denuncia contra su esposo.

Al punto, el juzgado recuerda que en el marco de estas diligencias, impuso al padre de la joven denunciante una medida cautelar de alejamiento, con prohibición expresa de acercarse a su hija mayor o comunicarse con ella, "bajo apercibimiento expreso de incurrir en delito de quebrantamiento e incumplimiento de resolución judicial, lo que podría dar lugar a iniciar un nuevo proceso penal contra el investigado o adoptar nuevas medidas cautelares que impliquen mayor limitación de su libertad personal en caso de que se incumpla dicha medida".

Atestado de la Guardia Civil

Y es que según el Juzgado, en las actuaciones pesa "atestado procedente del cuerpo de Guardia Civil por un presunto delito de quebrantamiento de medida y amenazas", en el que este hombre figura como detenido y como perjudicada su hija, así como la apertura por parte del Juzgado número tres de Coria de nuevas diligencias contra él por "presunto delito de quebrantamiento de medida" cautelar con relación a su vástaga y denunciante.

Así, el Juzgado número dos de Coria considera que "resulta indiciariamente acreditado que desde que se acordó la medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación", el encartado "ha sido denunciado en varias ocasiones por quebrantar dicha medida, y ya no solo eso, sino también por verter expresiones que pudieran ser constitutivas de delito de coacciones y/o amenazas en el ámbito familiar, pues su hija afirma que son varias las ocasiones en las que su padre le ha manifestado que retire la denuncia si quiere ver a su hermana pequeña".

"En este contexto, la denunciante ha manifestado que es frecuente que se ponga en contacto con ella, que aprovecha que ella llama y habla con su madre para intervenir él, y aunque es consciente de que no puede ponerse en contacto con su madre, lo hace porque quiere saber de su hermana y que su madre está bien. No obstante, el hecho de que ella se ponga en contacto con su madre, no le exime al investigado de responsabilidad penal por un presunto delito de quebrantamiento de medida, tal como ha declarado en reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo", avisa el juzgado.

Conversaciones telefónicas

Además, avisa de que "pese a que él manifieste que nunca le ha amenazado ni se ha puesto en contacto con ella, de las conversaciones mostradas por la denunciante se evidencia lo contrario, y a pesar de manifestar el investigado que tiene las conversaciones en las que se puede acreditar que lo que dice él es cierto y que es ella la que busca el contacto con él, cuando se le ha pedido que las exhiba, no ha sido posible, pues las mismas no se encontraban en ese momento en el terminal móvil".

"Visto que el investigado no cesa en su actitud y continúa buscando contacto con la víctima pese a existir una orden de alejamiento en vigor, de la que es perfectamente conocedor, entiende esta instructora que procede agravar la misma y en consecuencia, la única forma de garantizar la vida e integridad física de la víctima, así como principalmente su bienestar y salud mental, es acordar la prisión provisional, comunicada y sin fianza del investigado", concluye el Juzgado.