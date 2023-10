Con una producción normal y precios sensatos, el consumidor volverá al oliva virgen

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) está convencida de que cuando la producción de aceite sea normal y el precio vuelva a “valores sensatos” el consumidor “volverá a su aceite favorito, al aceite de oliva virgen extra (AOVE), ha pasado siempre y volverá a pasar”. Así lo ha asegurado la presidenta de AEMO, Lola Amo, en una entrevista con EFE, en la que ha destacado que “no hay más remedio” que el consumidor deje de consumir AOVE porque “hay aceite para seguirlo consumiendo como un año normal”.

Es por ello que “el consumidor tendrá que compatibilizar el consumo de aceite de oliva con otras grasas, no nos gusta pero no hay más remedio”. Amo, que acaba de ser reelegida presidenta de AEMO, se pregunta “por qué ha tenido que subir tanto el aceite de oliva para que se disminuya su consumo”, y la respuesta “resulta paradójica porque ha sido por la gran fidelidad del consumidor que no quiere renunciar a su grasa favorita”.

En su opinión, “esta es la lección positiva que hemos sacado de todo esto: tenemos un tesoro, un producto altamente valorado por el consumidor, más de lo que incluso nosotros pensábamos”. El AOVE “nunca ha llegado, ni siquiera se ha acercado, al precio actual, que para el virgen extra ha alcanzado los 8.5 €/kg en origen y pensamos que podemos haber llegado al tope, aunque este mercado es difícil de prever”.

Esta situación se ha producido porque España tiene una producción de crucero de 1.500.000 toneladas de aceite de oliva; esta campaña pasada la producción fue en torno a 680.000 toneladas y para la campaña actual, “ la que comienza ahora, no superaremos las 800.000 toneladas”. Es por ello por lo que “no había más remedio que recortar las salidas vía elevación de precios, eso es lo que, naturalmente, ha hecho el mercado basándose en la elemental regla de la oferta y la demanda”.

Lola Amo, que es también alcaldesa de Montoro (Córdoba), ha asegurado que “la única solución será que tengamos buenas condiciones meteorológicas este año hidrológico y el olivo marque una buena cosecha para la campaña 2024-2025, puesto que esta que comenzamos digamos que ya está decidida”.

Medidas a lago plazo

Otro tema son las medidas “a largo plazo como un eficiente plan hidrológico, adaptación de nuevas variedades a la sequía o la optimización de las técnicas de cultivo”. Pero a corto plazo, lo único que se puede hacer es informar y explicar al consumidor la situación, recomendarle que siga, “en lo posible consumiendo aceite de oliva, aunque sea en menor cantidad”, y concienciar de que “en valores monetarios absolutos tampoco supone un gasto excesivo en la cesta de la compra”, ha asegurado Amo.

Así, según los datos de AEMO, un consumidor español utiliza de media 1 litro de aceite de oliva al mes, y eso supone algo más de 0,3 euros diarios, “con el aceite de oliva a 10 euros el lineal”, y aunque la subida ha sido importante “el gasto per cápita no es significativo y es menor que otros muchos productos alimentarios o de ocio”.

Precio fuera de España

Respecto a las fotos que se ven en redes sociales donde en otros países el precio del AOVE es más bajo, la presidenta de AEMO ha explicado que fuera de España, el aceite de oliva es un producto "casi exótico, con un consumo mucho menor que el nuestro, apenas llegan a 1 litro por persona y año -doce veces menos que en España-".

Esto implica que las botellas de aceite de oliva rotan poco y se mantienen mucho tiempo en el lineal y esa es la razón de que “haya casos puntuales donde sea más barato que en España, es que son partidas que se compraron hace bastantes meses, cuando el precio del aceite era sensiblemente menor, esa es la razón y lo demás son especulaciones y opiniones alarmistas sin fundamento”, ha afirmado Lola Amo. Se trata de “casos puntuales porque si tomamos el precio medio actual en el exterior, no es menor que en nuestro país, sino habitualmente superior. Estamos en un mundo globalizado donde todo se homogeneiza, también el precio de venta del aceite”.