El PSOE recupera la alcaldía de Montefrío (Granada) con el apoyo de un exconcejal del PP

La suma de los seis concejales del PSOE y uno de los dos ediles que logró el PP en las pasadas elecciones ha permitido que prospere la moción de censura en el Ayuntamiento de Montefrío (Granada) por el que la exalcaldesa socialista Remedios Gámez ha vuelto al cargo.

El pleno extaordinario celebrado al mediodía de este lunes ha votado la moción de censura planteada contra el hasta ahora alcalde por Comprometidos por Montefrío, Óscar Fernández, que gobernaba el coalición con los dos concejales del PP hasta que uno de ellos fue expulsado por el partido.

El texto de la moción, que ha prosperados con siete votos a favor y seis en contra, argumentó que el cambio en al corporación buscaba acabar con al "parálisis" del municipio y garantizar la gobernabilidad del municipio., de unos cinco mil habitantes.

La nueva alcaldesa, Remedios Gámez, ha recalcado durante su turno de palabra aún como portavoz socialista la legitimidad de la moción y ha argumentado que el objetivo era evitar la pérdida de subvenciones por la "dejadez" del alcalde saliente.

"No es de aquí, no vive aquí, no pasa por aquí", ha resumido la socialista.

El ya exalcalde ha recordado que durante la campaña ya anunció que continuaría con su trabajo y que no cobraría de fondos municipales y ha llamado tránsfuga al concejal independiente Joaquín García, que se ha sumado a la moción de censura.

Ha recalcado además que fue cesado de sus funciones por "deslealtad".

Por su parte, García ha negado que el pleno de este lunes sea un "asalto a ningún gobierno" como ha dicho el equipo saliente y ha lamentado que una decisión "estrictamente política encaminada al progreso" se presente como cuestiones personales.

Ha respondido así a las declaraciones que hizo el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, que al presentarse la moción dijo que este concejal había sido cesado y que actuaba por "despecho" tras acabar su relación con la otra concejal del PP.

"Aquí no hay ningún tránsfuga, esto es la fiesta de la democracia", ha resumido la nueva alcaldesa antes de prometer su cargo, anunciar que no cobrará del Ayuntamiento y comprometerse a trabajar por el progreso de su municipio.

En las pasadas elecciones municipales, el PSOE logró seis concejales frente a los cinco de Comprometidos por Montefrío y los dos representantes del PP, que se unieron para gobernar este pueblo ubicado a 70 kilómetros de la capital.