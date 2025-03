La quita de la deuda, una "jugarreta a los andaluces"

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha recalcado este miércoles que su formación "no va a blanquear ni a Pedro Sánchez ni al grupo parlamentario socialista de María Jesús Montero en Andalucía una jugarreta a los andaluces y al resto de españoles como la que están planteando". Lo ha dicho tras ser cuestionado sobre la proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario socialista -para su debate en el pleno de la próxima semana- relativa a la propuesta de la quita de deuda para Andalucía.

"Nuestra postura con la quita de deuda la hemos expresado, tanto desde el Gobierno de Andalucía como desde el grupo parlamentario como desde el propio Partido Popular de Andalucía, clarísimamente, es un engañabobos", ha indicado. Se trata, ha incidido, de una medida que "no es real, no hay dinero efectivo detrás, es un encubrimiento de una eliminación de deuda a Cataluña para que si se produce el acuerdo final que tiene Pedro Sánchez con los independentistas de una salida hipotética de Cataluña del sistema común del Estado español, pues la deuda ya no esté en Cataluña, sino que esté en el Estado y de esa manera la pagamos todos los españoles que no somos catalanes, que no vivimos en Cataluña".

Para Martín, "eso es lo que está detrás de este acuerdo" por lo que es de comprender, ha incidido, en que "no vamos a blanquear esa jugarreta a los andaluces y al resto de españoles como la que están planteando".