Sanz presenta un laboratorio de ideas con expertos “independientes” para “cambiar Sevilla”

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este jueves un laboratorio de ideas con “profesionales independientes” que le asesorarán “con ideas y proyectos” para “cambiar Sevilla”. Se han constituido hasta seis grupos de trabajo centrado en ‘Pilares de Sevilla: espacio para todos’, ‘Sevilla en el mundo. Identidad’, ‘Sevilla en el mundo. Marca Sevilla’, ‘Sevilla climática’ y ‘Sevilla, ciudad innovadora’.

Sanz ha presentado este laboratorio, “alejado de condicionamientos políticos e ideológicos” y que ya está trabajando con el fin de “dar respuestas objetivas a los problemas reales que hay en la ciudad y proponer proyectos de futuro que puedan ser mayoritariamente asumidos”, ha destacado el candidato a la Alcaldía en una nota de prensa. ‘Estudio Sevilla’ está dirigido por Vicente Guzmán, ex rector de la Universidad de Pablo de Olavide (UPO), y será coordinado por Fernando Mañes, ingeniero y galerista de arte contemporáneo.

Sanz ha explicado que se trata de “un proyecto abierto, independiente, sin influencia de siglas o ideas políticas y que solo tiene un objetivo: mejorar Sevilla, transformar la ciudad y situarla donde todos pensamos que debe estar por su enorme potencial y sus posibilidades infinitas”. Sanz se ha mostrado convencido de que de este laboratorio van a salir “numerosos proyectos que formarán parte del programa electoral, de ‘Un proyecto llamado Sevilla’.

El candidato del PP a la Alcaldía ha manifestado que “este think tank del que me voy a rodear reúne a los mejores, a los que más saben de cada materia, a los que tienen proyectos que aportar y también a los que más saben de cada barrio y cada distrito, que no son otros que los vecinos”. Ha indicado que “Estudio Sevilla será un equipo transversal para dar cabida a la excelencia profesional y al conocimiento de los sevillanos que están a pie de calle”.

Del mismo modo, José Luis Sanz ha destacado que “ésta es la única y la mejor manera de hacer un proyecto para todos, enfocado a todos los sectores y a todos los barrios. Para gobernar Sevilla no hacen falta siglas políticas, hacen falta ideas, proyectos, y quiero contar con todo el mundo”. Sanz ha invitado a todos los sevillanos a participar en este proyecto a través de diseñasevilla.com

El candidato del PP a la Alcaldía ha recordado que este laboratorio es una parte “muy importante” de ‘Un proyecto llamado Sevilla’, que se inspira en la recuperación de la ciudad de las culturas, como son “la cultura de la eficacia, la cultura solidaria, la cultura creativa, la cultura innovadora y la cultura emprendedora”. Ha reiterado que “impulso, reactivación y planificación serán los principios que aplicará en todos los órganos de gobierno”.

Uno de los objetivos es darle a Sevilla “el impulso que necesita” a través de la Gerencia de Urbanismo que desarrollará “una nueva gestión” para transformar la ciudad y “recuperar el espíritu de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 1983 que transformó Sevilla para el 92″. Con ella ha anunciado la puesta en marcha de 20 proyectos “para cambiar Sevilla”. Al hilo de ello, ha anunciado que en su gobierno habría una delegación de barrios de atención preferente, ya que la ciudad “no puede convivir con la estadística de que tenemos a seis de los barrios más pobres de España, por lo que hay que aunar esfuerzos para reducir la brecha que existe”.

Sanz ha detallado que con su proyecto quiere conseguir que Sevilla sea la “capital turística, la capital empresarial y tecnológica de sur de España y la capital aeronáutica del sur de Europa, porque tenemos potencial para ello”. “Todo ello lo vamos a conseguir con ‘Un proyecto llamado Sevilla’, que se va a enriquecer con este laboratorio de ideas, un modelo de gestión, un gran equipo y con la nueva Gerencia Municipal de Urbanismo como herramienta”.

Al hilo de ello, ha anunciado que “la Gerencia no puede ser un lastre para esta ciudad. Tiene que adaptarse a la nueva ley del suelo, a la Lista, tiene que hacer un nuevo Plan General para la ciudad, el actual es del año 2006 ha quedado totalmente desfasado, y tiene que trabajar para eliminar trámites urbanísticos, administrativos y burocráticos que aburren a cualquiera”.

El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que “con este laboratorio de ideas, los sevillanos van a ser los protagonistas de una transformación y de un cambio que ya no puede esperar más. La suciedad, el desorden, el abandono, la falta de infraestructuras y de proyecto de ciudad tienen los días contados. Faltan 255 días en los que vamos a trabajar sin descanso para darle la vuelta a Sevilla”.

Por su parte, Vicente Guzmán ha manifestado que “el objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar Sevilla, cambiar todo lo que no está bien y todo lo que se precise mejorar”. Guzmán ha resaltado que “toda mejora de Sevilla debe ser una mejora de las condiciones de vida de quienes la habitan, la visitan y trabajan. Vamos a realizar una radiografía de lo que Sevilla necesita, queremos ofrecer soluciones útiles a la ciudad, pensando siempre en el bienestar de las personas”.